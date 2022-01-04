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守住社區防線！　鄭文燦：防疫計程車7天一採縮短為3天

▲▼桃機傳出有清潔人員確診，足跡與防疫車隊重疊，桃市府緊急採檢300位司機，預定也會擴大採撿到700位。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲台灣4日在新增3名本土病例，其中一名為防疫計程車司機，為防堵疫情擴散，鄭文燦宣布原7天一採將縮短為3天一踩。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、林冠吟／桃園報導

指揮中心3日深夜公布台灣新增1例本土案例，確診者為桃機清潔包商一名女性清潔人員，由於其Ct值僅11，病毒傳染力相當高，後續採檢更發現確診者新增2名同公司清潔人員與1名防疫計程車司機，讓相關單位相當謹慎。桃園市長鄭文燦4日也宣布將提高機場防疫等級，原防疫司機7天採檢一次即可，未來將改為3天一次，其餘相關高風險單位也會進行檢討，評估是否有必要提高採檢頻率。

桃機外包商清潔工3日傳出確診後，相關單位也立即擴大匡列採檢人員，除全面採檢該外包商818名員工外，也對618名防疫車隊司機進行採檢，不過4日卻有2名員工與1名防疫計程車司機呈現陽性反應，為避免疫情進一步擴大至社區，桃園市長鄭文燦4日下午召開防疫記者會指出，目前環境採檢雖然是陰性，但機場風險遠比其他地方高，防疫車隊防線、機場防線部分應該要提高防疫等級，有關PCR採檢頻率，針對防疫車隊由7天採檢一次改為3天採檢一次，至於其他單位也應該檢討是否應提高採檢頻率，擴大採檢範圍，確保機場安全，也希望能中央和地方能夠相互配合，守住社區防線。

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▲▼桃園市長鄭文燦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦向指揮中心呼籲為守護好機場防線，希望指揮中心能在桃機成立前進指揮所。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦表示，此波Omicron病毒來勢洶洶，Omicron病毒在國外釀成大流行，許多第二劑疫苗覆蓋率施打達6成以上的國家，一天仍新增20萬確診，顯見機場防疫工作的重要性，更有提高機場防疫等級的必要，同時也會建議指揮中心在桃機成立前進指揮所。

至於鄭文燦先前曾表示相關機場人員都必須施打第三劑，讓覆蓋率達到百分之百，他說，現階段僅有1400多位機場人員已接種第三劑疫苗，未來也會希望接種速度可以提高，加上機場人員為較早施打疫苗的一批人，多數人應即將會已滿足5個月施打第三劑的條件，除協助機場人員盡速施打第三劑外，在疫苗的選擇上，機場人員皆可選擇施打3種品牌的疫苗，以得到最佳的防疫保護。

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