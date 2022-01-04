「獨自用餐照」引遐想　侯友宜還原：跟我選什麼都沒關係

▲侯友宜po出獨自用餐照引發討論。（圖／翻攝自侯友宜臉書）

記者楊蕓／新北報導

新北市長侯友宜日前在臉書貼出「獨自用餐照」持續引起討論，甚至被認為是參選總統的起手式，對此，侯友宜4日強調，他想表達的是庶民經濟在疫情期間受到最大傷害，希望大家多去捧場，「跟選什麼都沒關係。」

侯友宜日前在臉書貼出一張小吃店用餐照，感嘆百業歷經最嚴峻的疫情寒冬，現在又要面臨通膨的劇烈考驗，國家要如何開對藥方，是主政者絕對無可迴避的責任。國民黨主席朱立倫隔日也在臉書發文批評政府對抗通膨不力，似乎是「呼應侯友宜」。

侯友宜4日受訪時表示，這段時間受到疫情的影響，加上物價高漲，市民的薪水卻只有微調，大家的生活壓力確實非常的大，主政者應該好好的去關心民生問題，以及受到經濟傷害的市民，讓他們能夠恢復正常的生活。

侯友宜說，自己是在菜市場長大的，經常到各地吃小吃，也喜歡小吃，疫情期間庶民經濟受到最大傷害，因此做市長的人要感同身受，要知道庶民經濟才是最重要要關心的重點，而拍照當天的小吃店，他常常去外帶，那一天剛好有點空，就去那家吃，隨扈在外面就隨手拍下這張照片。

至於「用餐照」被認為是選總統的起手式的說法，侯友宜則表示，我覺得用感同身受的心情來看這些民生小店，希望大家給他們多多鼓勵、多多捧場，讓他們能夠度過難關，這才是最重要的，「跟做什麼都沒關係、選什麼都沒關係」，他也拜託大家去這些小店捧場，現在經濟最困難的就是這些人，要好好的疼惜、支持。