▲三峽光明市民活動中心今啟用，百坪樂活空間提供免費法律諮詢。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

坐落於三峽礁溪行政大樓的光明市民活動中心，今（3日）由新北市長侯友宜主持啟用及揭牌儀式，活動中心位置鄰近知名三峽老街，交通相當便利，未來並將設置銀髮俱樂部，提供長輩優質服務，啟用後預計可嘉惠中正、介壽、安溪及礁溪里4里，逾2萬6000名市民在地樂活。

侯友宜表示，為提供市民就近享有完善的室內休憩、活動及聚會的公共場域，民政局持續協同各區公所進行市民活動中心空間調配，這次啟用的光明市民活動中心，前身是三峽戶政事務所，在各機關、公所和在地民意代表多方努力下，由市府挹注經費390萬，改裝成為百坪空間的多功能集會場所。

▲三峽光明市民活動中心由市府挹注經費390萬，改裝成為百坪空間的多功能集會場所。

侯友宜說，光明市民活動中心啟用後將可提供集會及瑜珈、舞蹈、書法等各項研習活動使用，內部設施除提供按摩椅、桌遊及健身車等休閒器材，因應都會型生活型態日漸複雜，公所還特別規劃法律諮詢室，自今年元月起每周將有安排律師到場提供市民免費諮詢服務，貼心解決民眾惱人法律問題。

民政局長柯慶忠表示，市府致力推動銀髮照護政策，目前全市1032里已有966里成立銀髮俱樂部，其中三峽、林口、貢寮等20區都已達成里里銀髮俱樂部的目標，讓長輩都能在地安老、健康樂活；透過市民活動中心提供的多功能服務，各里更可進而發展地方特色，凝聚社區向心力。

▲透過市民活動中心提供的多功能服務，各里更可進而發展地方特色，凝聚社區向心力。

三峽區長周晉平說，三峽公所極力推動「里里銀俱樂部」且於109年獲頒「達標王」獎牌，光明活動中心內也將規劃設置銀髮俱樂部、老人共餐及社區關懷據點，照顧更多長者，希望附近市民善用這處友善可及的市民活動中心，共同營造社區新起點，創造更多幸福空間。

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