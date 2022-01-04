林昶佐秀在地政績　綠議員嗆鍾小平：都上酒店服務

▲林昶佐今天上午出席「破風前行，終結罷林，單車大掃街」活動。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

無黨籍立委林昶佐罷免案及台中市第二選區立委補選將在1月9日登場，林昶佐今（4日）上午在自由廣場進行單車掃街活動，接受媒體聯訪時反嗆罷免方、台北市議員鍾小平，如果不滿意他做了6千多件服務，「到底哪裡不夠」；民進黨台北市議員劉耀仁則幫腔說，「他（鍾小平）都上酒店服務啦！」

由於1月9日投票日鄰近大學期末考，林昶佐今天上午受訪時開玩笑說，書平常一定要記得唸，票還是要投，現在有很多台北市議員組織「返鄉專車」，是非常積極參與民主的現象，呼籲選民把握機會，盡全力終結惡意罷免。

林昶佐也分享，過去如果在臉書寫一些在地服務的文章，通常可能只獲得1、200讚，但最近都獲得10倍以上的關注和迴響，至少讓大家知道「我們有做事」，了解其團隊做的扎實在地服務。

林昶佐也反問鍾小平，經過這幾個禮拜的說明，包括國民黨籍里長也站出來幫他說話，如果鍾認為林昶佐做了6千多件服務案件還不夠，也想聽聽看他的意見，到底哪裡不夠？他自己做了多扎實的在地服務？如何理性討論罷免的議題？並稱可以跟鍾小平學習如何做在地服務；到場聲援林昶佐的劉耀仁聞言語出驚人說，「他（鍾小平）都上酒店服務啦，有什麼好學習？應曉薇口中的跳樑小丑憑什麼說林昶佐是無恥政客？」