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韓國瑜新書發表湧上萬韓粉　林昶佐嘆「太厲害」曝這點有助社會

▲▼無黨籍立委林昶佐接受媒體人黃揚明專訪。（圖／Hit Fm《嗆新聞》製作單位提供）

▲無黨籍立委林昶佐接受媒體人黃揚明專訪。（圖／Hit Fm《嗆新聞》製作單位提供）

記者呂晏慈／台北報導

高雄市前市長韓國瑜近期出版《韓先生來敲門》書籍，周日（2日）下午在台北市大安森林公園舉辦「善良微光見面會」，吸引上萬名韓粉擠爆現場。對此，無黨籍立委林昶佐今（4日）上午接受廣播媒體專訪時，大嘆「太厲害了」、「真的是自帶流量」，並指該新書發表會動員能量驚人，但不挑起仇恨及對立，是有助於社會。

林昶佐今天上午接受資深媒體人黃揚明「嗆新聞」廣播節目專訪，在廣告時間談及上萬韓粉擠爆見面會，大嘆「太厲害了好不好」；黃開玩笑說，以後林昶佐的樂團閃靈也可以去大安森林公園辦活動，林連忙搖頭說，不用了，太累啦。

林昶佐說，當天去大安森林公園的人都不是政治動員來的，而是自發性參加，「因為想去參加，所以我自己叫車的」，他是覺得很厲害，「真的是自帶流量」。

隨後在訪問現場，主持人問及，有些解讀認為，上萬韓粉擠爆見面會可能將對罷免案造成影響；林回應，他透過報章、媒體報導了解該場活動，確實人很多，不過韓國瑜談話都聚焦在書籍、公益內容，這倒不是壞事。

林昶佐坦言，2018年高雄市長選舉時，很多事情很難聚焦討論，當時他很擔心有些人比較喜歡這樣「表演型」的政治人物，不過，現在韓國瑜透過寫書，讓比較極端、情緒性的討論風氣導向理性、疏通緩解，大家比較能夠好好討論，「在公投過後，這個社會其實需要這個」，而韓國瑜的新書發表會並不會再度挑起仇恨及對立，且有助於社會。

此外，主持人也問及，過去林昶佐曾經支持台北市長柯文哲選市長，也批判他講「兩岸一家親」，目前柯尚未對罷免案表態，林是否爭取其支持？林昶佐說，「這（支持柯選市長）是一個很複雜的故事，就不講了」，他不會特別爭取誰的支持或站台，主要還是完整回應罷免團體的指控，並以此為基礎發展所有策略，例如罷免團體質疑他「不做事」，他就一一列出6千多件地方服務。

林昶佐表示，現在有資深國民黨籍里長公開表態反罷免，這是因為他過去曾協助該里長多起服務案件，他也從來不會要求里長一定要表態支持自己。

▼萬人周末湧入韓國瑜新書發表會。（資料照／記者周宸亘攝）

▲▼韓國瑜新書發表會。（圖／記者周宸亘攝）

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