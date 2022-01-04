林昶佐罷免、中二補選1／9登場　北市議員發起「返鄉巴士」促投票

▲▼苗博雅、林亮君、吳崢等人發起1月9日台北、台中雙線對開返鄉共乘巴士。（圖／翻攝自Facebook／林亮君）

記者蘇晏男／台北報導

台中第二選區立委補選及無黨籍立委林昶佐罷免投票皆在9日登場，台北市議員苗博雅、林亮君及黑潮城市發展協會理事長吳崢，共同發起「返鄉共乘巴士」，以雙線對開方式供台北與台中人投票日當天回家「實踐民主」。

根據規劃，分為台北到台中的「中二選區立委補選」共乘專車，及台中至台北的 「中正萬華立委罷免」共乘專車，皆是上午8時集合，當天往返。前者出發點是自由廣場牌樓前，下車地點有靜宜大學、霧峰省議會、高鐵台中烏日站；後者出發點為忠明國小校門口站，下車地點則為自由廣場牌樓前。

林亮君表示，本週日兩場選舉，又適逢大學期末考週，他們希望年輕朋友在期末學業忙碌的同時，還是能把握公民權利，透過共乘巴士，回家投票。民主參與從來就不是便宜、方便的事情，不過絕對是需要被重視的事情。共乘巴士讓每個家鄉有選舉的朋友，能有關心家鄉、實踐民主的機會。

苗博雅說，所謂「民主」，就是公民得到充分且正確的資訊後，用投票表達意見、做出決。立委補選意義和立委選舉一樣，都是要選出選區的民意代表，為民服務，為理念發聲，如果大選有七成的人參與，但補選只剩下五成，有兩成的人或許因為經濟因素、因為時間因素，沒有出來表達意見，是非常可惜的。

吳崢則替林昶佐拉「不同意票」。他喊話，林昶佐問政認真踏實，經得起檢驗，中正、萬華區還有許多改變還在進行，請大家幫忙，把好立委留在立法院，讓林昶佐在中央、在地方，繼續為大家服務。