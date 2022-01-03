顏寬恒「在地牌」對抗綠營空軍　國民黨冷處理罷昶案

▲台中鐵三角（盧秀燕、江啟臣、顏寬恒）合體。（圖／記者徐政璿攝）

記者徐政璿／台北報導

台中市第二選區立委補選以及無黨籍立委林昶佐罷免案將於1月9日舉行，在最後短兵相接的決戰時刻，儘管民進黨府院黨大軍壓境，國民黨候選人顏寬恒仍持續打「在地牌」，黨中央也全力協助，但對於「罷昶」國民黨則是冷處理。

顏寬恒自參選以來，就質疑民進黨候選人林靜儀參選的正當性，國民黨也紛紛質疑，林靜儀為了這次補選才在10月底緊急遷戶籍到中二選區，「在中二又住過幾天？」

持續勤走基層的顏寬恒，事實上早就獲得台中市長盧秀燕的力挺。11月9日顏寬恒宣布參選當天，盧秀燕就現身相挺，後續也多次在公開活動合體，如沙鹿、烏日地區的多場建設落成、開工典禮，以及1月1日在市府前廣場舉辦的元旦升旗典禮。

面對民進黨參選人林靜儀挾府院黨高層、綠營派系要角連日造勢助選，看似大咖集結，但藍營地方人士表示，這些人都是「外地來的」，對於台中第二選區鄉親在意的交通建設，反燒煤發電製造空汙，甚至是地方長輩的長照議題，選後這些外地大咖們會有多少人放在心上？

藍營地方人士指出，盧秀燕攜手立委江啟臣、楊瓊瓔合體相挺顏寬恒，不挑傳統的造勢大會，而是闔家同歡的親子活動，少了嚴肅的政治對立，多了輕鬆的歡笑，或許能凸顯「台中人重視生活感受，而不是黨政高層選舉的政治承諾」。

至於1月9日另外一場「罷昶」投票，罷免案領銜人雖是民間人士鄭大平，但主要靠爭取回鍋國民黨的市議員鍾小平出力，據了解，國民黨定調冷處理，不會有明確動作，黨主席朱立倫也不可能比照力挺顏寬恒的模式力挺。

罷昶活動發言人高毓安指出，罷昶活動本身就定調為公民團體發起的罷免活動，也因此也都很歡迎各個政黨人士以個人名義加入或幫助罷免行動。