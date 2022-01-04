正副總統助陣選前之夜「受寵若驚」？　林昶佐：現看不到入黨理由

▲無黨籍立委林昶佐今天上午接受媒體人黃揚明專訪。（圖／Hit Fm《嗆新聞》製作單位提供）

記者呂晏慈／台北報導

無黨籍立委林昶佐自2019年退出時代力量後，頻遭外界揣測可能加入民進黨，林日前接受網路節目專訪時稱「從來沒有排斥」；今（4日）接受廣播節目訪問時再度談及，目前在可見的時間內，看不到改變的理由，因為很多需要4黨一起合作的階段性工作都一步步推進中，並自爆很多上他直播節目的民進黨立委都曾邀請他入黨。

林昶佐今天上午接受資深媒體人黃揚明「嗆新聞」廣播節目專訪，再度被問及加入民進黨的議題，他直言，在現在可以預期的時間中，仍看不到「改變」的理由，因為現階段仍有很多階段性工作一步步在推進當中，需要4政黨的合作，目前也不會加入民進黨立院黨團運作。他也說，其實很多曾上他直播節目的民進黨立委，都曾當面邀請他入黨。

主持人也問及，民進黨現在罕見地從上而下力挺無黨籍的林昶佐，且在選前之夜正副總統、行政院長都會到場加持，這是台灣基進前立委陳柏惟、桃園市前議員王浩宇、高雄市議員黃捷過去都沒有的待遇，是否「受寵若驚」？林昶佐解釋，各罷免案的大環境狀態不同，陳柏惟、黃捷罷免案投票前夕疫情有狀況，氣氛上不適合大型動員，所以現在也必須密切注意現在桃園本土案例的消息。

林昶佐表示，現在整體氣氛是「很多朋友自己自發性忍不住」，就算搭不上他的行程，有些人也會自發性來街講、助拳，因為真的很希望終結一系列罷免，這與過去兩次罷免案不同，不過，他自己行程方面，仍是優先與在地議員、合作過的民代配合，先處理罷免方批評「看不到人」等質疑，例如雙北市的民進黨立委吳思瑤、何志偉、蔡適應、江永昌等人，過去都曾一起處理跨區選服。

林昶佐補充，這次的反罷免策略是正面對決、催出不同意票，但這策略真的很難，因為仍有許多民眾認為「反對罷免案就是不投票」，所以最近透過臉書分享了很多類似的小故事，如有年輕人前幾天跟他合照，卻還不知道禮拜天要出門投票。