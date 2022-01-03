于北辰36年黨齡仍退黨　王浩宇爆「跟2020年不分區名單有關」

▲退將于北辰退出國民黨。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨黃復興黨部轄下黃國園黨部前主委、退役少將于北辰，在2021年的最後一天，宣布退出國民黨，被藍營支持者批評「背骨」。而前議員王浩宇近日連發數文質疑于北辰立場，今更揭露于北辰跟國民黨產生嫌隙的原因與2020年立委選舉時，藍營不分區名單有關。

2020年立委選舉時，于北辰一度被提議列入國民黨不分區立委名單，取代吳斯懷，最後未果，王浩宇表示，當初因為吳斯懷涉入中國國歌爭議，本來要由黃復興推薦的上將季麟連取代，後來臨時發現季麟連當黨籍是停權狀態無法，所以本來想要換于北辰。

王浩宇指出，但在吳斯懷表態無意退出之下，且基於軍中倫理，不能以少將（于北辰）換掉中將（吳斯懷），所以最後送出的名單仍是吳斯懷，「于是這樣才跟國民黨產生嫌隙。」

王浩宇日前在臉書發文質疑于北辰的立場，「2020挺韓下架蔡英文、2021國民黨好爛我退黨」現在的國民黨，有比當初的韓粉掌權更糟糕嗎？是什麼讓他瞬間醒了過來？

王浩宇認為，因為他認識以前的于北辰，在桃園一直在對抗于北辰領導的黃復興黨部（體系），特別是年金改革的時候，「他們對蔡英文的恨很可怕」。王強調，他是不知道國民黨有什麼改變，讓于北辰瞬間清醒，所以還必須要再觀察。