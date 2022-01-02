范世平嗆沒資格批評余北辰　顏寬恒：名嘴沒中心思想不能讓人尊重

▲顏寬恒認為一個政黨若是沒有靈魂，就好比那些名嘴沒有中心思想，不能讓人尊重。（圖／顏寬恒競選總部提供）

記者白珈陽／台中報導

中二選區立委補選在即，台師大政研所教授范世平近日在臉書直批顏寬恒沒有資格批評退除國民黨籍的余北辰，更直言國民黨現在是「有魂無體」。對此，顏寬恒2日受訪表示，他認為這些名嘴為了3000元通告費出賣自己、違背自己原則，不論藍綠，一個政黨若是沒有靈魂，就好比那些名嘴沒有中心思想，不能讓人尊重。

于北辰日前宣布退出國民黨，隨即在政論節目表態支持中二補選民進黨候選人林靜儀，顏寬恒昨日受訪痛批，為了3000元上周玉蔻的節目，從為政黨辯護到落井下石的幫兇，過去他雖然是退伍少將，但就為了留在鎂光燈前出賣自己的人格出賣自己靈魂，跟外面的連鎖超商有什麼差別？

此番言論，引起范世平在臉書發文表示，顏說于北辰沒有靈魂，說政黨要有靈魂，讓他驚呼「這不得了，我真小看他了」，直呼沒想到顏寬恒竟會談「形而上」的精神層面問題，「但是他的靈魂是什麼？是透過黑白勢力、遊走法律邊緣的掌握億萬財富與坐擁千坪違建豪宅？」至於國民黨的靈魂只剩下「九二共識」，但「一中各表」早在2019年1月就被習近平推翻，國民黨早就「無魂有體」了。

顏寬恒2日下午在龍井出席親子活動，他受訪時表示，同為這些名嘴，為了3000的通告費，去參加特定的政論節目，有些話出賣自己的靈魂，不能自己做主，違背自己的原則，不管是藍是綠，一個政黨若沒有靈魂，就好比他們這些名嘴沒有中心思想，不能讓人尊重。

媒體問及國民黨的靈魂是什麼，顏寬恒回答，內在的靈魂就是為民服務，替在地服務，一生一世跟在地的鄉親結合在一起，背負鄉親的願望。

▲顏寬恒2日下午在龍井出席親子活動。（圖／記者白珈陽攝）

至於昨日顏寬恒出席台中市府元旦升旗典禮，受訪時稱「中華民國生日快樂」，遭到台灣基進籍的前中二選區立委陳柏惟狠酸「對你的沒料已早無期待」，顏寬恒解釋，10月10日是武昌起義，12月25日是行憲紀念日，開國紀念日就是元旦，完全沒有錯，他反倒想問，像這些台獨的人，是不是搞到自己有點神智不清，「要消滅中華民國，又要蹭中華民國，連中華民國的開國紀念日哪一天都不知道，應該要去問蔡英文開國起始是怎麼算的。」

由於顏陣營先前質疑林靜儀是空降，林陣營則回嗆國民黨主席朱立倫當初在選台北市長的時候，也是空降。對此，顏寬恒說，這不是第一件，也不是個案，像以前謝欣霓、陳柏惟到林靜怡，選舉剩下10天，這兩個多月對手只有攻擊抹黑造謠批評，對於中二選區內的建設、人民的期望與心聲，有任何的建議發言嗎？有任何政見或是有任何的解方，要幫中二選區做出什麼改變嗎？「沒有嘛，選輸了就離開、選上了也看不到人。」

顏寬恒說，現在中二選區要選的是民眾希望的服務在地、建設在地，能為在地提出願景的候選人，為什麼民進黨就不願意好好栽培一個真正在地的候選人，都是要找空降的？