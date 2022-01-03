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快訊／指揮中心示警Omicron入侵激增　12月檢出數達64%

▲▼行政院長蘇貞昌召開擴大防疫會議。（圖／行政院提供）

▲行政院長蘇貞昌召開擴大防疫會議。（圖／行政院提供）

記者陶本和／台北報導

針對近日北市發生防疫旅宿群聚事件，行政院長蘇貞昌3日召開擴大防疫會議時表示，指揮中心及地方政府加速完成防疫旅宿查核，相關建議改善作業也須儘速執行到位；除此之外，對於可能造成防疫旅宿群聚事件的原因，不論是第一線人員的管理或硬體設備的改善，皆應加強落實防疫規範並貫徹執行。

指揮中心表示，全球疫情受歐美影響而上升，病例數較上週增加83%，目前主流行株仍為Delta株，惟Omicron變異株持續擴散，已成為部分國家主流株，而我國國內疫情雖尚在穩定控制中，惟境外移入病例數新增155例，較上週新增數量增加42%，其中Omicron變異株亦迅速增加，去（2021）年12月檢出計88例，佔檢出數64%。

不過，有鑑於冬、春季呼吸道病毒本易傳播，加上各國舉辦跨年等大型活動，預期疫情將持續上升，指揮中心表示，我國近日發生防疫旅宿群聚案，社區傳播風險增加，故建議除持續嚴守邊境外，亦應加強防疫旅宿查核輔導，提升疫苗覆蓋率，加強採檢與高風險場域管理，並加速醫療整備。

另外，在航空防疫安全方面，指揮中心表示，自4日零時起（啟程日），有關「春節檢疫專案－入境旅客PCR檢驗報告」，將調整為「2日內」（日曆日）報告，報告起計日由原「報告日」改以「採檢日」為基準。

在疫苗施打部分，指揮中心表示，目前國內各類疫苗充裕，庫存量皆有百萬劑以上，而國內疫苗接種人口涵蓋率第一劑已達80%，第二劑為69.1%，基礎加強劑為0.02%，追加劑為0.66%，共已施打約3,504萬人次，截至本月1日，12-17歲第二劑已接種疫苗之學生約52.3萬人次，年齡層戶籍人口接種率為42.7%；此外，有關「高風險場所（域）相關人員Covid-19疫苗接種強化作為」，自本月1日起至31日為宣導期，下（2）月1日起需查核實施對象之場所（域）是否落實執行。

對此，蘇貞昌表示，有關近日發生之防疫旅宿群聚事件，請指揮中心及地方政府加速完成防疫旅宿查核，相關建議改善作業也須儘速執行到位；除此之外，對於可能造成防疫旅宿群聚事件的原因，不論是第一線人員的管理或硬體設備的改善，皆應加強落實防疫規範並貫徹執行，務必要用眾人的力量，從源頭阻斷傳播風險，防堵任何可能的失誤發生。

蘇貞昌指出，國外疫情愈趨嚴峻，且Delta及Omicron變異株除已在各國流竄，在我國境外移入病例所佔之比例也逐漸上升，請指揮中心持續研議相關措施，以提升我國民眾完整接種疫苗的覆蓋率，以提升國人整體的保護力；有關邊境管制措施，請交通部轉請各航空公司協助，自4日起務必落實上週即已公告之「春節檢疫專案－入境旅客PCR檢驗報告」新制，以確保航空安全。

此外，蘇貞昌也感謝防疫計程車隊在近日春節檢疫專案高峰期間的辛勞，並請持續加強清潔與消毒，做好相關防疫措施，以確保入境旅客及國人同胞的健康。

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