軍公教等不到加薪4%！111年總預算還沒過　行政院：朝可追溯辦理

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

明年元旦軍公教加薪4%方案將正式上路，但由於明年度的總預算案仍在立法院審議，確定無法如期加薪。針對後續預算若通過後，是否能追溯辦理？行政院發言人羅秉成說，「若能追溯，是比較能避免加薪的美意打折扣，朝這個方向處理會比較好」，但仍要由主計總處或是遵照立法院決定來辦理。

行政院日前宣布2022年1月起軍公教調薪4％，但立法院國民黨團在12月18日四大公投前，因不滿行政院違反行政中立，怒而停審明年度中央政府總預算。行政院長蘇貞昌多次批評，指國民黨此舉將影響明年軍公教加薪，讓82萬軍公教只能「眼巴巴地等待，照原來的薪水發、不能加薪」。

根據預算法，待總預算的通過，仍可透過追溯方式補發。行政院主計長朱澤民日前也表示，軍公教調薪預算必須等立院三讀通過才有發放的法源依據，所以可望在明年2月補發。

羅秉成今天表示，軍公教加薪在今年所提的總預算是重大項目，調4%要從明年1月起，但現在看起來時程上如果立法院總預算還沒審查通過，恐怕真的無法如期加薪，因為要有預算的依據。

羅秉成說，如果總預算通過後，是不是可以透過追溯方式處理，要由主計總處或是遵照立法院的審議決定來辦理，若能追溯，是比較能避免加薪的美意打折扣，朝這個方向處理會比較好，他強調，可能是一時領不到足夠的加薪薪水，但不是領不到。

