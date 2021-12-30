春節湧返鄉潮「境外移入病例增多」　蘇貞昌：疫情風險上升中

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎持續在國際延燒，面對春節佳期接近，近來有不少國人自外返台，也讓台灣的境外移入確診數字開始增加。行政院長蘇貞昌30日在院會中也提到，隨著春節返鄉人潮增加，境外移入病例也明顯增多，有一周增加到124例，「代表疫情風險上升中」，請各有關部會持續加強防疫作為。

行政院長蘇貞昌30日於行政院會中聽取衛福部報告「重要傳染病防治成效專案報告」。衛福部表示，回顧今年，國人經歷嚴峻的COVID-19本土疫情，並在共同努力下獲得控制；也堅持嚴守邊境防線，減少境外感染進入社區的機會。另外，更推動新冠肺炎疫苗接種，讓國人獲得保護力。

衛福部指出，然而全球因新型變異株Omicron及突破性感染病例的出現，疫情不斷上升，政府會隨時做好應變措施，全面防堵疫情威脅。除新冠肺炎外，其他傳染病防治工作亦未曾鬆懈，各項重大傳染病的防治成果都有顯著的進步。

在聽取完報告後，蘇貞昌表示，這2年台灣全力投入新冠肺炎的防疫，守住疫情，但不只新冠肺炎，台灣同時還面對其他多種急性傳染病的威脅，都要做到預防傳染、及早偵測、快速應變。

從報告中可以看到，國人從對抗新冠肺炎養成的防疫習慣，加上健全的公衛體系，讓過去造成數以千計死亡、重症的疫病，都都控制得相當好。例如流感，2018、2019的流感季，都還有近2000人感染、300多人死亡，如今急降到個位數，本季更是0病例；去年腸病毒剩下6例、0死亡，今年降到0例。其他如結核病、愛滋病等也都年年下降。

至於新冠肺炎疫情，蘇貞昌表示，全球累積已超過2億人確診、超過500萬人死亡，近來每周新增超過百萬例確診，美國單日新增超過51萬例更是創新高。

蘇貞昌指出，雖然國內疫情穩定可控，但隨著春節返鄉人潮增加、境外移入病例也明顯增多，有一周增加到124例，「代表疫情風險上升中」，請各有關部會持續加強監測、通報、採檢，強化高風險場域人員管理，提升疫苗涵蓋率等作為。

蘇貞昌強調，針對春節的檢疫專案務必配合指揮中心，落實實名制，確保各項防疫檢疫措施，也請地方政府不管是10+4+7、7+7+7，在加強版居家檢疫期間，務必請民政、里幹事、警政系統落實訪查，一旦查獲違規，要立即重罰。