快訊 ／ 行政院：酒駕致死刑責提高到「無期徒刑」是很重的

▲近來又傳酒駕致死意外，警方嚴格取締執法。（圖／記者吳世龍翻攝）



記者陳家祥／台北報導

高雄市林姓男子一家四口在26日晚間遭酒駕高速撞上，造成1死3輕重傷悲劇，再次掀起外界對酒駕刑責的討論。對此，行政院發言人羅秉成30日表示，酒駕零容忍，「以台灣來講，酒駕致死的刑責提高到無期徒刑，是很重的」，各界的修法意見，相關部會都有掌握。

羅秉成上午主持今年的最後一場院會後記者會，被問到酒駕議題時表示，酒駕問題國人深痛惡絕，最近發生的事情也讓國人無法忍受。國人一直對酒駕零容忍，相關因應跟做法上，也透過好幾次的修法，希望能改善酒駕的情形。

「以台灣來講，酒駕致死的刑責提高到無期徒刑，是很重的。」羅秉成說，有些個案不一定是用酒駕辦理，如果具有殺人但未必故意，都可以用過失殺人罪做起訴，所以國人同胞不要太輕率，酒駕是有可能構成殺人的罪責，害人害己，一定要把酒駕的事情一起努力控制在最低。

羅秉成表示，各界還有很多對酒駕的修法意見或政策上的建議，相關部會也都有在注意、掌握，如果有需要再精進處理必要，權責部會都會再提出，請社會各界予以支持。

羅秉成也呼籲，民眾要知所節制，光靠道德呼籲有限，就算外部的「他律」也有侷限性，要大家一起加油努力，才能改善酒駕對社會的危害，政府不管修法、政策、執法上，不夠的地方一定要再繼續精進。

羅秉成也說，年關將至，春節、尾牙、聚餐很多，喝酒、飲酒上路的情形，恐怕也會增加，因此院長特別交代，包括警政署等執法同仁，在春節、年終、尾牙聚餐等高風險場所，要加強警力取締酒駕發生，在執行面要優先落實。