蔡英文透露林靜儀開會時很「恰」　「不會因為我是總統就比較客氣」

▲蔡英文替林靜儀站台。（圖／翻攝民進黨直播）



記者杜冠霖／綜合報導

台中第二選區立委補選投票日進入倒數階段，總統蔡英文今天下午將南下到台中沙鹿輔選，蔡英文透露，林靜儀是自己2014年擔任黨主席期間延攬，黨部開會的時候，自己就觀察到，林靜儀外表看起來很溫柔，但開會的時候很敢、或是說很「恰」（台語「兇」之意），「她不會因為我是總統、主席就比較客氣，一定會爭到底。」

蔡英文表示，選情到現在很緊張，林靜儀也很拚，從2021年跑到2022年，這次的選戰不是只有林靜儀一個人在拚，民進黨、隊友基進黨也全力出擊，大家都做靜儀的分身，幫助她掃街、站路口，目標很清楚就是要贏，「團結挺靜儀、靜儀一定贏！」

蔡英文指出，林靜儀接生超過7000個小朋友，聽說掃街的時候，遇到很多人說自己就是林靜儀接生的，大家都很好奇，一個熱心、傑出的醫師為什麼會走入政治，「告訴大家，是因為我的關係。」

蔡英文表示，2014年自己擔任民進黨主席時，聽到林靜儀的名聲，請林到民進黨做婦女部的主任，「因為我聽說這個醫師很特別，她不但在台中照顧婦女、嬰孩，她還去尼泊爾、印度、吉爾吉斯義診，並表示，是因為這些地方的醫療環境不好，能多好一個人，就多幫助一個受苦的家庭。」

蔡英文指出，黨部開會的時候，自己就在觀察這個新的主任，發現她外表看起來很溫柔，但開會的時候很敢、或是說很「恰」（台語「兇」之意），「她不會因為我是總統、主席就比較客氣，一定會爭到底。」

對於日前國民黨公布林靜儀拍桌影片，批評林耍官威，對此，蔡英文說，現在外面有人在攻擊林靜儀不溫柔，林作醫師、立委，對受痛苦的、沒有權力的人一定很溫柔，「但台灣、人民需要她仗義執言的時候，她一定是那個最勇敢、強悍的人。」

蔡英文指出，林靜儀不只是溫柔堅定，也很會做事，立委期間專業能力備受肯定，政府官員、國會議員或是記者都知道林靜儀做事最仔細，「林靜儀卸任時，我拜託她當無任所大使、為台灣拚外交，她馬上答應，疫情期間日夜顛倒就為了讓世界看到台灣。」

蔡英文表示，這次陳柏維被惡意罷免，林靜儀說自己身為台中人、對故鄉有使命，「所以我拜託她參選的時候，她馬上答應要「勇敢接力、贏回正義」，這就是我們認識的林靜儀，這次我們好好拚一次，讓她補選成功！」

蔡英文指出，這次補選不只對台中很重要、對台灣也很重要，攸關台灣的政治文化是不是要改變，「林靜儀說要用行動證明，立委服務是為了需要幫助的人、不是為了特權階級，國會議員應該要思考怎麼讓國家經濟更好，不是想著讓自己經濟更好。」

蔡英文表示，這次補選還有一個重要意義，就是不要讓台灣再亂下去了，過去這兩年，有一些人為了因為選輸不甘願、惡意點火，到處搞罷免，「陳柏惟一個沒錢沒勢的年輕人努力打拼選上立委，2021年卻無緣無故罷免，包含台北無黨籍立委林昶佐，這種惡質的罷免文化，我們不能接受。」

蔡英文指出，林靜儀這次選舉很辛苦，在地方拜訪時，前腳才走、後腳對方的電話就到了，很多人不敢直接站出來支持林靜儀，只遞個小紙條要她回去再看，「如果要改變在地政治文化、希望終結政治惡鬥、討厭惡意罷免、支持優質立委，我們要勇敢站出來！」