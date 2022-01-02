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林靜儀嗆盧秀燕「不是顏家的」…今蔡英文幫站台　顏寬恒怒反擊

▲▼ 。（圖／顏寬恒競選總部提供）

▲顏寬恒受訪時反酸林靜儀「難道蔡總統是她的蔡總統，不是我們、台灣人民的總統嗎，只是林靜儀一人的總統嗎？」 。（圖／顏寬恒競選總部提供）

記者白珈陽／台中報導

中二選區立委補選倒數1周，民進黨候選人林靜儀近日質疑台中市長盧秀燕替對手顏寬恒站台，開嗆「盧市長不是顏家的市長」，不過由於總統蔡英文今日也特地南下與林靜儀同台，為其拉抬聲勢，顏寬恒受訪時反酸「難道蔡總統是她的蔡總統，不是我們、台灣人民的總統嗎，只是林靜儀一人的總統嗎？」，更指明這2個多月的選舉，留下來都是口水、批判跟鬥爭，對地方選民並沒有好處。

顏寬恒2日下午在龍井區天波府出席親子活動，與在地鄉親同樂，盧秀燕、國民黨立委江啟臣及楊瓊瓔，也到場參與。顏寬恒說，透過溫馨活動跟大家相處，感受快樂的氣氛，盼將這兩個多月選舉的烏煙瘴氣，把他掃除掉。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

顏寬恒2日下午出席親子活動，盧秀燕、江啟臣及楊瓊瓔均到場參與 。（圖／記者白珈陽攝）

對於林靜儀日前嗆「盧市長是全台中市民的市長，不是顏家的市長」，顏寬恒回應，對方到現在還是只會批評抹黑，卻沒有提出對於地方龍井沙鹿所需要的建設，包括今天蔡總統也專程搭專機下來幫她助選，難道蔡總統是他的蔡總統，不是我們的總統嗎，不是台灣的人民的總統，只是林靜儀一人的總統嗎？

顏寬恒說，我們在地方的建設、服務，這些東西都是斑斑可考，都有事實呈現，反倒是對方講不出為地方做了什麼，當然也拿不出東西要給地方，留下來都是口水、批判跟鬥爭，這對地方選民是好的嗎？落選的這一兩年，在地方的走動跟深度，我們都是與民同在、繼續深耕，之前因為沒有連任，整個中二選區是空轉的，對於這種情況感到非常抱歉，只能不斷拜託同為立委的同事，拜託他們伸出援手，協助地方建設跟推動。

▲▼ 。（圖／林靜儀競選總部提供）

▲蔡英文今替林靜儀助選。（圖／林靜儀競選總部提供）

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