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于北辰剛退黨就錄影挺林靜儀　「她不因我是國民黨不理我」

▲▼退出國民黨的將軍于北辰，錄影支持民進黨中二選區立委補選候選人林靜儀。（圖／民進黨提供）

▲退出國民黨的將軍于北辰，錄影支持民進黨中二選區立委補選候選人林靜儀。（圖／民進黨提供）

記者陶本和／台北報導

國民黨內罕見的反共將軍于北辰近日宣布退黨，在藍營投下震撼彈。他2日更以錄影方式，表達對於民進黨在中二選區補選候選人林靜儀的支持，「她不會因為我是國民黨不理我，不會因為政治立場不一樣，就吝嗇告訴我專業知識，這一點我深深感動」。

于北辰表示，他是林靜儀的好朋友，他們政黨傾向完全不一樣，林靜儀是民進黨，自己是國民黨，平常民進黨造勢活動，是不會看到他的言論，但他認為，台灣只有一個，國家只有一個，只要認同中華民國，台灣這塊土地的好朋友，可不可以在政治之外找到一點共識，讓人民過的更好，讓百工百業興盛。

于北辰說，在疫情嚴峻的六月份，那段時間因為上節目關係，家人不敢施打AZ疫苗，他無法說服家人，說一定要打疫苗，但是就在錄節目的開始，就請林靜儀跟太太溝通，她用專業醫生的立場告訴太太，不要擔心AZ，疫苗是安全的，她自己也打了兩劑，「所以我跟我太太也都施打完兩劑AZ疫苗」。

于北辰表示，有這種朋友是真心的，用專業的說明，讓家人很放心都施打疫苗，這就是朋友關懷是感動的，不會因為他是國民黨不理我，不會因為政治立場不一樣，就吝嗇告訴他專業上的知識，這一點讓他深深受到感動。

于北辰強調，台灣這塊土地不會因為政黨傾向不同，一直分裂互相批鬥，選舉是一時的，朋友是永遠的，在剩下沒有幾天時間就要選舉了，自己已經退出國民黨，因此是以無黨籍身份站出來，為他的好朋友站出來。他向林靜儀說，所有好朋友都會站在身邊，好好打完這場選戰，相信她會得償所願，「我是林靜儀好朋友，我是于北辰」。

 

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