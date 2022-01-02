中捷B8站變更到顏寬恒豪宅旁？　林佳龍：新站附近有顏家土地？

▲前台中市長林佳龍力挺民進黨中二立委補選候選人林靜儀。（圖／陳亭妃國會辦公室提供）



記者陶本和／台北報導

距離台中第二選區立委補選還剩最後一週，民進黨候選人林靜儀對上國民黨候選人顏寬恒，2日在「顏家」大本營沙鹿區舉行造勢活動。前台中市長林佳龍上台致詞時，向顏寬恒提出「四問」，質疑台中捷運B8站更改，距離顏家豪宅、服務處近，質疑新站周邊有顏家土地。

林佳龍表示，第一問是，他在擔任市長任內，2018年規劃捷運藍線可行性研究案，行政院已經核定，但現任台中市長盧秀燕當選後，卻重新規劃路線跟車站位置，預算增加327億。

林佳龍說，第二問是，為何捷運藍線站位的設計，B8正英站，要移到弘光科大附近，這並不符合站體距離設計。第三問，他質疑，新的正英站，就在「顏家」豪宅、服務處附近，是不是周邊有顏家的土地？他呼籲盧秀燕出面說明。

至於第四問，林佳龍說，為什麼台中藍線的路線與車站改變，是由顏寬恒的妹妹，也就是台中副議長顏莉敏在臉書公布，並不是由台中市政府，公部門有沒有受到壓力？

林佳龍表示，有人擔任公職是「吃飯加鹽」，但有人擔任公職卻是土地佔起來、蓋違建，這次要不是因為補選，大家也不會知道這些事情，才知道有人這麼忙拼經濟，原來是在拼自家（顏家）的經濟。