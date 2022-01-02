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記者會上接觸確診者！澳總理接受症狀監測　2原因豁免隔離

▲▼澳洲總理莫里森（Scott Morrison）。（圖／路透）

▲澳洲總理莫里森最近與新冠確診者有過接觸，正在持續接受症狀監測，但無需進行隔離。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）在12月29日與一名新冠患者有過接觸，因此當局目前正在持續監測他的健康狀況，不過政府發言人指出，根據當地的衛生指南，莫里森無需被隔離或強制接受檢測。

綜合澳洲SBS與彭博社報導，莫里森12月29日在齊利比利樓（Kirribilli House ）舉辦的記者會，有一名與會者事後被確診染疫。儘管這場記者會是在室外舉行，且現場所有人全程都戴了口罩，不過新南威爾斯省衛生部門依舊建議，莫里森應保持警惕，並時時監測自身的健康狀況。

政府發言人指出，根據當地最近修訂的新冠肺炎指南，總理無需進行自我隔離，也不會被強制接受檢測，不過「所有齊利比利樓的居民和工作人員都在按新南威爾斯省衛生部門的指示行事，總理不需要隔離或接受檢測，但他的健康狀況與症狀會被持續監測」。

澳洲的確診病例數在聖誕節後就急速增加，導致全國各地有不少人被迫進行自我檢測或隔離。國內人口最多的新南威爾斯省1月2日通報了1萬8278宗新增病例，比前一天的紀錄要低，不過當地的住院率卻有緩慢上升的趨勢，在2日達到了1066人的新高。

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