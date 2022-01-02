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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

大陸新增191例確診　疫情「多地散發」寧波、洛陽爆本土染疫

▲▼ 大陸疫情,西安疫情,西安封城。（圖／視覺中國）

▲西安封城已經10天。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸疫情近期呈多地散發情況，1日新增新冠確診191例，本土佔131例，其中陝西有123例。另外，浙江寧波、河南洛陽也都出現本土確診個案，當地緊急開展大規模核酸檢測。

據大陸國家衛健委通報，1日新增確診病例191例，境外輸入佔60例，分別是上海18例，廣東10例，福建9例，廣西8例，天津5例，四川4例，浙江2例，山東2例，遼寧1例，雲南1例，含6例由無症狀感染者轉為確診病例。

本土病例共有131例，分別是陝西123例，其中西安市122例、延安市1例；浙江7例，均在寧波市；河南1例，在洛陽市；含1例由無症狀感染者轉為確診，病例在河南；無新增死亡病例；新增疑似病例1例，為境外輸入，病例在上海。

▲▼大陸疫情,新冠肺炎,新冠疫情,浙江疫情。（圖／CFP）

▲浙江疫情再起。（圖／CFP）

繼疫區熱點陝西西安後，浙江省寧波市北侖區出現1例本土確診，隨即啓動I級應急響應，實施臨時封閉管理，並啓動大規模核酸檢測，之後檢出陽性感染者6例，均為在封控區內申洲公司三部車間密接員工中主動篩查發現，當日累計7人確診。

寧波北侖區今（2）日凌晨發佈通告，稱為遏制疫情擴散，決定當天在全區組織開展大規模核酸檢測。

另外，河南洛陽1日也出現1例本土確診個案和4例本土無症狀個案，累計5人染疫。河南省長王凱當天趕赴洛陽市新安縣，檢查指導疫情防控工作，強調要「圈住傳染源，封死傳播渠道」。

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