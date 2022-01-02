法國新增22萬人確診！　連4天超過20萬例

▲法國確診人數狂飆。（圖／路透）

文／中央社巴黎1日綜合外電報導

法國今天通報過去24小時新增21萬9126人確診感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），為連續第4天新增染疫人數超過20萬例。

今天新增染疫人數是歷來第2高，僅次於前一天創下的23萬2200人確診紀錄，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）當天表示，由於最近感染人數暴增，未來幾週勢必會很艱難。

法國境內新增病例7日移動平均數，攀升至歷來最高的15萬7651例，於一個月內躍增至將近5倍。