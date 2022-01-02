　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

法國新增22萬人確診！　連4天超過20萬例

▲▼ 法國,新冠疫情。（圖／路透）

▲法國確診人數狂飆。（圖／路透）

文／中央社巴黎1日綜合外電報導

法國今天通報過去24小時新增21萬9126人確診感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），為連續第4天新增染疫人數超過20萬例。

今天新增染疫人數是歷來第2高，僅次於前一天創下的23萬2200人確診紀錄，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）當天表示，由於最近感染人數暴增，未來幾週勢必會很艱難。

法國境內新增病例7日移動平均數，攀升至歷來最高的15萬7651例，於一個月內躍增至將近5倍。

ET快訊
米砂特斯拉遭潑酸　買不到2個月「大紅車頭被腐蝕」
快訊／國五「宜蘭-頭城段」紫爆！時速僅15公里

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

法國新增22萬人確診！　連4天超過20萬例

哥倫比亞大學研究：全美「Omicron疫情」可能在1月中達高峰

《環球時報》推特稱「香港市民」參與升旗　《彭博》作家打臉

法國今接「歐盟輪值主席國」　歐中關係前景受矚

早餐麥片裡驚見「整袋冰毒」　地方媽媽嚇壞：我每天餵孩子吃

日本電車又出現隨機砍人！阿嬤遭格襯男持刀「猛砍脖子」倒地

振奮！Omicron住院風險僅Delta的3分之1　英國100萬人研究曝光

圖輯／全球2022跨年慶典一次看　杜拜36場煙火連發！雪梨夜空美翻

搶先台灣！日本民法成年下修至18歲　辦卡、借錢再也不用家長同意

19歲女大生慘遭分屍　變態藥劑師「砍頭丟進熱水煮」牙齒指甲拔光

小豬羅志祥真的回來了！　「或幫我加油」粉絲熱情回應

復活？斷尾魚油炸熟後劇烈抖動　煮飯男驚恐顫音：不要嚇我啦...

周五合體！五月天線上開唱「周杰倫突出現」　驚喜合作《龍捲風》《傷心的人別聽慢歌》

機車沒禮讓！路人爆氣出手怒推　騎士「1Move平衡」下秒淡定離去

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

跨年必備！五月天台上大嗑鹹酥雞　阿信沒吃到就收走...「沒人想餵你XD」

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

小S還沒跨年就喝ㄎㄧㄤ？！　逼全家拍手...網笑翻：混酒喝了吧！

《華燈初上2》王淨一出場！　名導讚爆「氣場鎮壓41年視帝」

嫌別人開太慢！三寶盲彎逆向超車　差點對撞「狂找藉口」：我有閃開啊

法國新增22萬人確診！　連4天超過20萬例

哥倫比亞大學研究：全美「Omicron疫情」可能在1月中達高峰

《環球時報》推特稱「香港市民」參與升旗　《彭博》作家打臉

法國今接「歐盟輪值主席國」　歐中關係前景受矚

早餐麥片裡驚見「整袋冰毒」　地方媽媽嚇壞：我每天餵孩子吃

日本電車又出現隨機砍人！阿嬤遭格襯男持刀「猛砍脖子」倒地

振奮！Omicron住院風險僅Delta的3分之1　英國100萬人研究曝光

圖輯／全球2022跨年慶典一次看　杜拜36場煙火連發！雪梨夜空美翻

搶先台灣！日本民法成年下修至18歲　辦卡、借錢再也不用家長同意

19歲女大生慘遭分屍　變態藥劑師「砍頭丟進熱水煮」牙齒指甲拔光

北市檢疫旅館3人染Omicron　專家3考量推測「恐非群聚感染」

收假日國道「9地雷路段」出爐！國5連塞11小時　車程增7倍

搶看冬奧4／搶3億人滑雪商機　「世界前三大」冰雪設備台商首曝光

他疑喝醉坐路中遭輾斃　女駕駛嚇壞：真的沒看到人

高中情侶「每周3次」教室、女廁狂啪！　搞到男方媽慘賠20萬元

搶看冬奧3／直擊張家口「人造雪」震撼現場　白色瀑布衝上天！

法國新增22萬人確診！　連4天超過20萬例

相隔13年「東華春理髮廳」續集！1句話打中作家⋯成年才明白

年終只是基本！台積電年終加分紅逾150萬　聯發科員工分紅200萬

哥倫比亞大學研究：全美「Omicron疫情」可能在1月中達高峰

大橋上男單膝求婚「飛來橫禍」! 攝影師慘遭單車撞飛...全場傻眼

國際熱門新聞

孩子吃的麥片「出現冰毒」　地方媽媽嚇壞

富商砸5億蓋地下15層豪華公寓 　世界末日也能活

19歲女大生慘遭分屍　頭被丟進熱水煮

環球時報推特稱香港市民參與升旗　《彭博》作家打臉

美研究：全美Omicron疫情可能在1月中達高峰

世界最重少年610kg瘦到剩63kg　帥氣照曝光

騎士殘肢卡轎車門！屁孩飆車擦撞　左小腿被扯斷

費城街頭槍戰「子彈亂噴」畫面曝

日本和比爾蓋茲公司合作建核子反應爐

護墊這樣用超NG！婦科醫師揭超可怕下場

以色列出現「新冠+流感」新病毒Flurona

研究：Omicron住院風險僅是Delta的3分之1

日公廁驚見「跪坐男屍」　滿地鮮血死狀詭異

日本電車又有隨機砍人！阿嬤遭「砍脖子」倒地

更多熱門

相關新聞

美研究：全美Omicron疫情可能在1月中達高峰

美研究：全美Omicron疫情可能在1月中達高峰

「紐約時報」（New York Times）報導，美國哥倫比亞大學研究顯示，全美Omicron變異株疫情可能在1月中即達到高峰，但仍恐使各醫院窮於應付。

東京連兩天逾70例 沖繩美軍增235例創單日新高

東京連兩天逾70例 沖繩美軍增235例創單日新高

獨家直擊！高雄瑞豐跨年10分鐘煙火秀畫面曝　辣砲揮別2021

獨家直擊！高雄瑞豐跨年10分鐘煙火秀畫面曝　辣砲揮別2021

研究：Omicron住院風險僅是Delta的3分之1

研究：Omicron住院風險僅是Delta的3分之1

研究：Omicron輕症多　與不太侵入肺部有關

研究：Omicron輕症多　與不太侵入肺部有關

關鍵字：

法國COVID-19疫情Omicron

讀者迴響

熱門新聞

女友吵著買外套！他氣炸走人「突接1電話」傻眼

羅志祥整晚沒睡「突公開宣布1月底喜訊」！

麥莉跨年走光！「上衣肩帶斷掉」乾脆整件扔了

《木曜》主持群遭批：太誇張！幕後狀況曝

《木曜4》台北跨年被狠批0分！　搭檔Lulu說真話了

樂園跨年進不去　全場氣炸喊退票

雷／《華燈》這2角色被網友狂轟！

福原愛爆元旦再婚　江宏傑曬女兒照曝心聲

蘋果2022年傳將淘汰「4款」產品　iPod touch、Apple Watch3入列

跨年「計算機App」錄影　本尊回應了

五月天阿信高雄終場竟當場「逼哭五月天團員」！

米砂特斯拉遭「無辜潑酸」新年上警局！大紅車頭被腐蝕

跨年吃到飽踩巨雷！她付1399變難民搶食

周湯豪元旦突PO照「摟女肩膀看煙火」！

腸胃生病10跡象「放屁太臭GG了」！

更多

最夯影音

更多
小豬羅志祥真的回來了！　「或幫我加油」粉絲熱情回應

小豬羅志祥真的回來了！　「或幫我加油」粉絲熱情回應
復活？斷尾魚油炸熟後劇烈抖動　煮飯男驚恐顫音：不要嚇我啦...

復活？斷尾魚油炸熟後劇烈抖動　煮飯男驚恐顫音：不要嚇我啦...

周五合體！五月天線上開唱「周杰倫突出現」　驚喜合作《龍捲風》《傷心的人別聽慢歌》

周五合體！五月天線上開唱「周杰倫突出現」　驚喜合作《龍捲風》《傷心的人別聽慢歌》

機車沒禮讓！路人爆氣出手怒推　騎士「1Move平衡」下秒淡定離去

機車沒禮讓！路人爆氣出手怒推　騎士「1Move平衡」下秒淡定離去

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面