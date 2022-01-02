打完3劑廠牌曝　醫揭「抗體高峰時間」

記者陳俊宏／綜合報導

兒科醫師楊為傑分享自己打完疫苗的抗體高低，「施打二劑AZ後2、3周，抗體達到高峰。第二劑的5個月後，抗體只剩下高峰時期的1/30。」

楊為傑1日在臉書表示，打了第三劑疫苗，按照指揮中心的建議，第二劑後5個月接種0.25mL的莫德納，手臂略微痠痛、稍有倦怠感，但不至於影響作息與工作。

▼楊為傑分享自己的疫苗小黃卡，前兩劑打AZ，第三劑打莫德納。（圖／翻攝「白袍旅人-兒科楊為傑醫師」臉書）



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▼台灣COVID-19 疫苗接種人口涵蓋率第一劑79.99%、第二劑69.07%、基礎加強劑接種率0.02%、追加劑接種率0.66%。（圖／記者呂佳賢攝）

楊為傑說，美國的單日確診人數突破歷史新高，而且Omicron 變異株已經超過一半了，應該會壓過Delta，而成為主要傳染的優勢變異株，這有幾個重要的意義：

1、兩劑疫苗對Omicron的保護力，是絕對不如Delta的。

2、全民第三劑勢在必行。

3、施打第三劑後，抗體需要2-4周的時間才會到保護力的高峰。

楊為傑指出，目前在監測自己的抗體，他施打二劑AZ後2、3周，抗體達到高峰；第二劑的5個月後，抗體只剩下高峰時期的1/30；補了第三劑後24小時，抗體就從低點上升了2倍，滿兩周會再追蹤到底可以衝到多高。