北市跨年晚會首採悠遊卡綁台北通嗶卡　民眾不熟入場略卡卡

記者陳家祥／台北報導

北市跨年晚會將在31日晚間登場，在下午3點開放入場前就吸引不少民眾在現場排隊等候。今年入場實名制除了1922簡訊實聯制並行，還增加悠遊卡綁台北通APP的方式，雖然柯文哲宣稱可以快速入場，但記者現場觀察，仍有民眾不熟悉綁定流程而卡關。除此之外，整體入場狀況相當通暢。

今年本土疫情趨緩，台北市跨年晚會沒有人數限制，但也因為沒有電子圍籬的協助，讓市長柯文哲坦言管理難度比去年高「有點忐忑不安」，呼籲民眾要自律，若是在檢疫期間的話千萬不要違規外出。

本次的跨年活動現場沒有人數限制，但一樣祭出民眾進場須量體溫、消毒、戴口罩、實名制等防疫措施，為了快速入場，台北市觀傳局局長劉奕霆表示，各管制區入口增設供綁定台北通APP的悠遊卡快速進場通道，只要用悠遊卡感應，即可快速入場。

記者現場觀察，3點一到開放入場後，民眾逐一蓋完手章後就上前掃描QR code；有不少民眾是透過台北通APP掃碼入場，其次為悠遊卡綁台北通。但有部分民眾不曉得悠遊卡靠卡感應需要先行綁定台北通APP，導致入場時有卡關現象，但整體來說仍相當順暢。

▲北市跨年進場管制。（圖／記者陳家祥攝）



「台北最High新年城-2022跨年晚會」於今晚7點在台北市民廣場登場，下午3點起開放民眾進場。台北市觀傳局表示，為配合中央及北市防疫政策，晚會活動現場將圍設管制區，民眾進場須採實名制，可透過台北通APP掃描QR code，或持台北通綁定之悠遊卡快速感應進場。提醒民眾事先下載台北通APP並註冊會員，即可加快進場程序。

觀傳局長劉奕霆表示，因疫情仍然嚴峻，故「台北最High新年城-2022跨年晚會」將採較高規格管制措施，於舞台前方圍設管制區，並在松高路、松壽路及新仁愛路設置3處管制點，下午3時開放進場，民眾須量體溫、消毒、戴口罩，並以實名制方式進場。

劉奕霆提醒，民眾只要事前下載台北通APP，以手機號碼完成註冊後，至活動現場掃描QR code即可入場；另為了加快進場速度，各管制區入口增設「綁定台北通的悠遊卡」快速進場通道，民眾於台北通綁定悠遊卡卡號，即可以該悠遊卡快速感應進場。