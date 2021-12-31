　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市跨年晚會首採悠遊卡綁台北通嗶卡　民眾不熟入場略卡卡

記者陳家祥／台北報導

北市跨年晚會將在31日晚間登場，在下午3點開放入場前就吸引不少民眾在現場排隊等候。今年入場實名制除了1922簡訊實聯制並行，還增加悠遊卡綁台北通APP的方式，雖然柯文哲宣稱可以快速入場，但記者現場觀察，仍有民眾不熟悉綁定流程而卡關。除此之外，整體入場狀況相當通暢。

今年本土疫情趨緩，台北市跨年晚會沒有人數限制，但也因為沒有電子圍籬的協助，讓市長柯文哲坦言管理難度比去年高「有點忐忑不安」，呼籲民眾要自律，若是在檢疫期間的話千萬不要違規外出。

本次的跨年活動現場沒有人數限制，但一樣祭出民眾進場須量體溫、消毒、戴口罩、實名制等防疫措施，為了快速入場，台北市觀傳局局長劉奕霆表示，各管制區入口增設供綁定台北通APP的悠遊卡快速進場通道，只要用悠遊卡感應，即可快速入場。

記者現場觀察，3點一到開放入場後，民眾逐一蓋完手章後就上前掃描QR code；有不少民眾是透過台北通APP掃碼入場，其次為悠遊卡綁台北通。但有部分民眾不曉得悠遊卡靠卡感應需要先行綁定台北通APP，導致入場時有卡關現象，但整體來說仍相當順暢。

▲▼北市跨年進場管制。（圖／記者陳家祥攝）

▲北市跨年進場管制。（圖／記者陳家祥攝）

「台北最High新年城-2022跨年晚會」於今晚7點在台北市民廣場登場，下午3點起開放民眾進場。台北市觀傳局表示，為配合中央及北市防疫政策，晚會活動現場將圍設管制區，民眾進場須採實名制，可透過台北通APP掃描QR code，或持台北通綁定之悠遊卡快速感應進場。提醒民眾事先下載台北通APP並註冊會員，即可加快進場程序。

觀傳局長劉奕霆表示，因疫情仍然嚴峻，故「台北最High新年城-2022跨年晚會」將採較高規格管制措施，於舞台前方圍設管制區，並在松高路、松壽路及新仁愛路設置3處管制點，下午3時開放進場，民眾須量體溫、消毒、戴口罩，並以實名制方式進場。

劉奕霆提醒，民眾只要事前下載台北通APP，以手機號碼完成註冊後，至活動現場掃描QR code即可入場；另為了加快進場速度，各管制區入口增設「綁定台北通的悠遊卡」快速進場通道，民眾於台北通綁定悠遊卡卡號，即可以該悠遊卡快速感應進場。

▲▼北市跨年進場管制。（圖／記者陳家祥攝）

▲▼北市跨年進場管制。（圖／記者陳家祥攝）

►GIORDANO橄欖色外套也太好看！

ET快訊
張庭遭罵「蜘蛛精」黑歷史曝光！　記者會才5分鐘…當場哭暈送醫
跨年夜急凍11度！　元旦迎曙光機會最大地區曝
丟包畫面曝！台中弟要不到錢刺殺姊　送醫途中滑落機車
快訊／21歲妹開馬3「撞進超商」！　誤踩油門
郭台銘本年度最後報告！　曝2022年8字展望
新龍門之戰　阿嬤的鹽寮灣波濤再起
不是曬年終！　長榮員工被記大過原因曝
樂極生悲　傳秀出年終獎金的長榮員工「被記大過」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

NCC擬納管YouTube、FB、Dcard　李貴敏憂限縮言論自由

北市跨年晚會首採悠遊卡綁台北通嗶卡　民眾不熟入場略卡卡

為于北辰加油　王定宇讚：他絕對是個熱愛中華民國的反共藍軍

國企捐巨款高雄！柯文哲酸「有人出世就好命」　他曝數據反擊

跨完年怎回家？北捷站點部分關閉　各站進出口資訊一次看

共機今又來擾台　2021年累積958架次進入我西南空域

準備「嗶」進場！台北通+悠遊卡快綁定　台北跨年3管制點快速通關

于北辰退國民黨！葉元之：不意外　她曝下一步選桃園市議員

2022元旦戰機衝場迎曙光取消　空軍：共機頻擾台「戰訓本務優先」

新北青年局長錢念群曾任黃敏惠秘書　侯友宜：我對她期待很高

小S逼問「合作邱澤」許瑋甯羞喊：不能這樣啦！　願意撿屍前男友阮經天「以後還是會碰到」

梁靜茹隔12年再登台北跨年　兒子學校放她經典歌...「開心嗎？」被冷回

轎車總統府前「違停遮牌」被掀開　駕駛母子檔秒蓋回：有什麼問題？

長榮海運「年終獎金發40個月」　員工看戶頭驚：沒看過這麼多錢

「月入3萬」供碩士女赴美讀書7年　警衛爸斷金援慘被殺害棄屍山區

「聲林之王3」《煙幕》創作人大砲歌聲來惹！　九九嗓音艾怡良驚呼：是DIVA～

畢書盡獻唱…新娘被迷倒：我要換老公！　躺著打燈光還虧Lulu「人的問題XD」

林瑞陽、張庭涉傳銷！26億資金遭凍結　她拍片「臉皮要厚」…網狂酸：確實

媽超過5點回家1歲娃「哇哇大罵」　拍桌氣PUPU下秒被討抱改露甜笑

父女住加護...家屬不忍說媽死訊　下周火化「恐無法親送最後一程」

NCC擬納管YouTube、FB、Dcard　李貴敏憂限縮言論自由

北市跨年晚會首採悠遊卡綁台北通嗶卡　民眾不熟入場略卡卡

為于北辰加油　王定宇讚：他絕對是個熱愛中華民國的反共藍軍

國企捐巨款高雄！柯文哲酸「有人出世就好命」　他曝數據反擊

跨完年怎回家？北捷站點部分關閉　各站進出口資訊一次看

共機今又來擾台　2021年累積958架次進入我西南空域

準備「嗶」進場！台北通+悠遊卡快綁定　台北跨年3管制點快速通關

于北辰退國民黨！葉元之：不意外　她曝下一步選桃園市議員

2022元旦戰機衝場迎曙光取消　空軍：共機頻擾台「戰訓本務優先」

新北青年局長錢念群曾任黃敏惠秘書　侯友宜：我對她期待很高

余苑綺新年「花10萬治療」傳好消息！罹癌最新近況曝光…過程暖哭網

思夢樂越開越多「到底誰在買」？　全場狂推1神物：菜市場價

2021西洋樂大事件／雙「絲」破紀錄！亞莉安娜婚了、Shawmila分手

買愛心餅乾遭男友冷回「浪費錢」　網一面倒推必買...曝唯一缺點

潘君侖忌澱粉2個月！　今晚「挺鯊魚肌露腰內肉」唱花蓮跨年

跨年夜「1魔王發威」急凍11度！元旦迎曙光機會最大地區曝

嘉義藍貓弟弟悠哉閒晃「快到家才小跑步」　50萬心碎畫面曝光

自然產打無痛！遭鄰居酸「浪費錢」：用個力就出來　她氣炸

快訊／太麻里嚴重車禍！女騎士遭休旅車撞飛　無生命跡象搶救中　

張庭遭罵「蜘蛛精」黑歷史曝光！　記者會才5分鐘…當場哭暈送醫

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

政治熱門新聞

快訊／退役少將于北辰退出國民黨

過好年！軍公教今年最多領2.5個月年終+考績獎金

買房難上加難　內政部：住宅價格指數季增2.15%

于北辰退國民黨！葉元之：不意外　她曝下一步選桃園市議員

酒駕累犯撞死一家4口　他一看蔡英文臉書怒了：眼裡只有選舉！

北市跨年晚會首採悠遊卡綁台北通嗶卡　民眾不熟入場略卡卡

注意！北市跨年晚會實施3階段交管

趙少康「蔡英文該感謝中國」　顏若芳：舉投降旗跪著有事嗎？

2022元旦戰機衝場迎曙光取消　空軍：共機頻擾台「戰訓本務優先」

影／吳怡農停頓、舔唇談話瘋傳　他分析：講不出挺林昶佐的理由

陳柏惟自曝任內「3大空轉」　向選民道歉：是我的不對

中二候選人提蓋「寶可夢樂園」　研究皮卡丘怎麼發電

「顏寬恒阻擋前瞻、撒麵粉」　民進黨：林靜儀對中二已有充分規劃

陽明說明董事充分支持公司內部訂定的績效獎金辦法

更多熱門

相關新聞

外送狂勸：跨年夜別點Pizza、胖老爹！原因曝光

外送狂勸：跨年夜別點Pizza、胖老爹！原因曝光

跨年元旦新竹至台南下探11度，許多人索性在家慶祝，但有外送員熱心建議，今晚有6種店家千萬別點，包括「披薩、鹽酥雞、胖老爹、滷味、235巷大利麵、丸龜拉麵」，就怕餐點送到家已是隔年了，引發網友關注。

國企捐巨款高雄！柯文哲酸超酸　他曝數據反擊

國企捐巨款高雄！柯文哲酸超酸　他曝數據反擊

台鐵宣布　跨年再加開141班車

台鐵宣布　跨年再加開141班車

4星座「跨年夜」有中獎運！到明年也旺　處女座冥想力特強

4星座「跨年夜」有中獎運！到明年也旺　處女座冥想力特強

淡水跨年煙火秀交管看這裡　捷運＋公車最方便

淡水跨年煙火秀交管看這裡　捷運＋公車最方便

關鍵字：

柯文哲柯P台北市跨年

讀者迴響

熱門新聞

連千毅身邊正妹「被關濾鏡」！網一看全嚇呆

樂極生悲　傳秀出年終獎金的長榮員工被記大過

張庭「1詭異情趣」綁死林瑞陽13年！小S聽了傻眼

買UNIQLO外套！2周後「他見價格超心痛」

男友私處飄怪味！她崩潰：這物8年沒換

2022年最狂偏財運出爐！「4星座、4生肖」準備爆富

獨／起底弒父碩士女　綠卡夢碎竟成魔

吃威而鋼也要百姓買單　史上最淫貪官下場出爐

鳳梨搬新家！網友見「背景2亮點」驚了：到底多有錢

羅志祥回歸倒數1天！唱跨年被酸「無法舔共才回台」親回應

家長控瑞莎斂財　卻被抓包「賣安博盒子」！

驚喜款美甲800元　她崩潰PO血淚勸世照

準備剪卡！2022年殞落神卡　專家點名這張是「重災區」　

獨／爸遭姊逆倫殺！竹科兒靈堂上香落淚

名導力讚《華燈2》23歲女星「氣場鎮壓老戲骨」

更多

最夯影音

更多
小S逼問「合作邱澤」許瑋甯羞喊：不能這樣啦！　願意撿屍前男友阮經天「以後還是會碰到」

小S逼問「合作邱澤」許瑋甯羞喊：不能這樣啦！　願意撿屍前男友阮經天「以後還是會碰到」
梁靜茹隔12年再登台北跨年　兒子學校放她經典歌...「開心嗎？」被冷回

梁靜茹隔12年再登台北跨年　兒子學校放她經典歌...「開心嗎？」被冷回

轎車總統府前「違停遮牌」被掀開　駕駛母子檔秒蓋回：有什麼問題？

轎車總統府前「違停遮牌」被掀開　駕駛母子檔秒蓋回：有什麼問題？

長榮海運「年終獎金發40個月」　員工看戶頭驚：沒看過這麼多錢

長榮海運「年終獎金發40個月」　員工看戶頭驚：沒看過這麼多錢

「月入3萬」供碩士女赴美讀書7年　警衛爸斷金援慘被殺害棄屍山區

「月入3萬」供碩士女赴美讀書7年　警衛爸斷金援慘被殺害棄屍山區

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面