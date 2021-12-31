突襲浪漫大成功！義大跨年他掏戒指下跪求婚　女主驚喜點頭了

記者許宥孺／高雄報導

太幸福了！義大世界今晚將有一場888秒精彩煙火秀，吸引大批遊客前往感受熱鬧氣氛，驚喜的是，稍早有一名男子在親朋好友的見證下，掏出戒指下跪向女友求婚，讓女主角又驚又喜，突襲浪漫大成功。

▲台北男驚喜單膝下跪，掏出戒指向女友求婚。（圖／義大世界提供）

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▲女主角又驚又喜，掩面紅了眼眶。（圖／義大世界提供）

▲男主角向女友愛的告白。（圖／義大世界提供）

義大世界指出，這對台北情侶與親朋好友今日購買義大世界星光票，準備歡度跨年夜，稍早男主角穿著一身西裝，將女主角帶往樂園入口處，以浪漫的藍白山城作為幸福背景，並且在十幾位親朋好友的見證下，拿出戒指單膝下跪求婚，女主角驚喜掩面喊：「我願意」。

據了解，女主角事前並不知道這場浪漫求婚，男主角事前聯絡婚佈公司協助突襲規劃，並向樂園租借場地，義大遊樂世界也送上一對吉祥物大義作為祝福，謝謝來自台北的遊客選擇義大遊樂世界作為幸福的起點。

▲義大世界送上一對吉祥物大義作為祝福。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲女主角驚喜答應求婚。（圖／義大世界提供）

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