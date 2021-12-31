麗寶樂園「300秒全視角煙火」登場倒數　預計湧3萬人潮入園

▲不少民眾提早進入園區，等待晚間跨年倒數煙火。（圖／業者提供）

記者白珈陽／台中報導

中部地區今日暖暖冬陽照拂，麗寶樂園渡假區上午就已湧入上萬名遊客，享受落羽松秘境草原區以及逛Outlet Mall，此外，晚間麗寶也將迎來重頭戲，除有金曲歌后曹雅雯壓軸演唱，跨年倒數更將施放300秒270度全景視角璀璨煙火，要民眾開心迎接2022。

麗寶樂園業者表示，麗寶已連續6年舉辦跨年演唱會，今晚10時至2022年凌晨12時30分，邀請到偶像團體《五堅情》合體演唱許下新年祝福，同時施放 300秒 270度全景視角璀璨煙火、搭配全台最大摩天輪天空之夢燈光秀，讓現場民眾感受煙火與燈光環繞中的震撼視覺效果，預計將有3萬人次進入園區觀賞。

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業者指出，跨年後的壓軸演唱則是金曲歌后曹雅雯及張三李四，昨日已有粉絲不畏寒風搶先卡位搭起帳篷，要搶演唱會頭香。麗寶樂園提醒遊客，參加「2022麗寶跨年晚會」須遵守防疫規範，入場採實聯制、統一出入口等規範，並於入口處量測體溫與手部消毒，要求入場人員全程配戴口罩（主持、表演、致詞人員活動進行中除外）、跨年晚會區域內除補充水份外禁止飲食等規定，以確保參加活動遊客之衛生安全。

▲麗寶樂園跨年倒數將施放300秒270度全景視角煙火。（圖／業者提供）