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胖到144公斤被笑「肥女」！她1年鏟肉50公斤　竟變成大正妹

▲▼英國29歲女子麥唐娜（Sophie McDonald）體重從144公斤減到變正妹。（圖／翻攝自IG／@sophie_gluten_free）

▲英國29歲女子麥唐娜（Sophie McDonald）體重從144公斤減到變正妹。（圖／翻攝自IG／@sophie_gluten_free，下同）

記者張寧倢／編譯

英國29歲女子麥唐娜（Sophie McDonald）過去體重高達144公斤，但她某次在逛街時聽到陌生人閒言閒語嘲笑她的身材，讓她下定決心減肥，經過1年多的時間，她成功鏟肉50公斤，也在個人IG帳號中上傳了驚人的前後對比圖，現在她真的變成正妹。

▲▼英國29歲女子麥唐娜（Sophie McDonald）體重從144公斤減到變正妹。（圖／翻攝自IG／@sophie_gluten_free）

根據《每日星報》報導，麥唐娜以前早餐要吃鬆餅配上巧克力醬沾餅乾，飲食內容通常是正餐類的冷凍食品，加上超大號的巧克力棒，通常每天攝取4000大卡，體重也飆升到144公斤。某次她逛街買衣服時，無意間聽到一名母親對女兒說，「喔天哪！她也太肥了吧！」她尷尬得趕緊離開商店。不過，他人的嘲諷也讓麥唐娜因此下定決心「減肥大變身」。

▲▼英國29歲女子麥唐娜（Sophie McDonald）體重從144公斤減到變正妹。（圖／翻攝自IG／@sophie_gluten_free）

報導提到，她換掉菜單後體重立刻開始下降，一周游泳5天直到她覺得自己夠健康之後，開始在健身房嘗試使用運動設備，持續1年多後，她已經減掉大約50公斤，還花了1.8萬英鎊（約新台幣67萬元）動手術，將身上各部位多餘的「贅皮」移除。現在的她已經變成一個身材勻稱的正妹，常常在IG上曬出性感的內衣辣照。

▲▼英國29歲女子麥唐娜（Sophie McDonald）體重從144公斤減到變正妹。（圖／翻攝自IG／@sophie_gluten_free）

曾經被警告有心臟病風險的麥唐娜說，這些照片是讓大家永遠不要放棄自我的信號，「我對於讓自己胖到那種程度感到很沮喪，但我對我現在的狀態很滿意，我終於可以在照鏡子的時候覺得『自己看起來很不錯』。我想給那些努力相信自己的人們帶來希望，你所需要做的就是節食和運動鍛鍊，還有自信心。」

▲▼英國29歲女子麥唐娜（Sophie McDonald）體重從144公斤減到變正妹。（圖／翻攝自IG／@sophie_gluten_free）

麥唐娜說，重點是堅持下去、從一而終，把高熱量的零食換成健康零食，不要限制自己太多，否則容易導致暴飲暴食。她新的一年目標是，讓自己增加更多肌肉，以維持這些進步，「我比以往任何時候都更想健身，我想開始減少有氧運動，增加重量訓練。」

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