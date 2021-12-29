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正妹PO文「炫富」老公霸氣送132萬現金　她甜笑曬照：沒錢我也嫁

▲▼一名越南正妹收到伴侶給的132萬現金，開心PO文炫耀。（圖／翻攝自Facebook／Nguyễn Thị Quỳnh Mai）

▲越南妹子收到伴侶給她的約合台幣132萬元現金，開心PO文炫耀。（圖／翻攝自Facebook／Nguyễn Thị Quỳnh Mai，下同）

記者張寧倢／外電報導

一名越南正妹日前PO出「炫富文」，老公不只讓她搭名車，送她鑽戒與鮮花，還直接奉上20萬令吉（約新台幣132萬元）的馬幣現金給她。照片中的她臉上帶著幸福笑容，貼文裡還公開向老公告白，就算他不富裕，自己一樣會選擇嫁給他。

根據馬來西亞《中國報》報導，這名越南正妹在聖誕節到來之前，據信是馬來西亞籍的老公就送她一份「超級大禮」。在臉書貼文中，只見她坐在敞篷名車裡，拿著老公送的美麗花束，右手無名指上戴著鑽戒，影片裡老公不斷從旁邊掏出一疊一疊的現金，塞到她的手上，一共20萬令吉的鉅款讓她兩手都不夠拿，直接抱在懷裡。

女子在文中表示，年初春節前後，她送給了另一半20萬大馬令吉，供他隨意花用，沒想到，男友為了支持她創業，竟然又回送她20萬，而且多送了一顆鑽戒。她感動地說，謝謝老公一直在背後默默支持著自己，「雖然現在有了錢，但還是希望老公能一直愛我，就算你不富裕，我們一樣會結婚的。」貼文吸引上千網友按讚、分享，但也有人提醒她，不要過度炫耀錢財，以免引來禍害。

▲▼一名越南正妹收到伴侶給的132萬現金，開心PO文炫耀。（圖／翻攝自Facebook／Nguyễn Thị Quỳnh Mai）

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