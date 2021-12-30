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美法德英外長通話　聲援立陶宛反對中國脅迫

▲▼美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／路透）

▲美國國務卿布林肯與德、法、英外長通話。（圖／路透）

 文／中央社記者徐薇婷華盛頓29日專電

中國對立陶宛的脅迫持續受到美歐關注。美國國務卿布林肯今天與法國、德國與英國外長通話，強調在立陶宛面對中國政治施壓、經濟脅迫升級之際，他們將於立國站在一起，反對北京行徑。

北京因為立陶宛允許台灣在首都維爾紐斯設立台灣代表處，對立陶宛祭出一連串外交、經貿施壓，立陶宛近期對中貿易也遭遇進、出口障礙，引發美歐多國關切。

布林肯（Antony Blinken）22日與歐洲聯盟（EU）外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）通話，兩人曾關切中國對立陶宛政治施壓、經濟脅迫的升級，批評北京作為衝擊美國與歐洲企業。波瑞爾27日也撰文表示中國對立陶宛的脅迫，對歐中造成負面影響。

布林肯今天與法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）、德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）與英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）通話，北京對立陶宛的脅迫再次成為討論重點之一。

根據美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）發布的通話摘要，他們在電話中強調，在立陶宛面臨中國政治施壓、經濟脅迫的升級之際，他們將與立國站在一起，反對北京行徑。

此外，由於烏克蘭情勢高度緊張，美國總統拜登（Joe Biden）預計30日再度與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）通話。

在美俄領導人通話前夕，布林肯今天與3國外長通話時也強調，他們將持續協調合作，嚇阻俄羅斯對烏克蘭採取任何侵略行徑。他們也重申會堅定支持烏克蘭的獨立、主權與領土完整性。

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