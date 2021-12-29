恭喜金正恩終於有脖子！「減肥有成」衣領寬鬆　消風20Kg容光煥發

▲金正恩12月底召開勞動黨第8屆第4次全員會議。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩睽違2年，再度從本月27日起主持召開勞動黨第8屆第4次全員會議，預計討論國家未來發展方向、評估5年經濟計劃實施成果，會議可能持續3、4天。不過從北韓官媒釋出的相片發現，金正恩的體型似乎又「小一號」，原本穿西裝時衣領呈緊繃狀態，近日卻顯得寬鬆，可以明顯看到脖子。

根據南韓《韓聯社》，近來金正恩在照片中形象開始出現與過往較不同的變化，先前金正恩於本月17日冒著零下6度的低溫前往平壤錦繡山太陽宮的戶外出席金正日逝世10周年的中央追慕大會，照片中的他臉色憔悴、皮膚發黑，神情凝重的他在典禮上低頭啜泣、充滿疲態，也讓專家感到相當震驚意外，「這是30多歲男性的臉孔？」

▼才經過短短1個月，金正恩的臉色顯得更加憔悴、老化許多。（圖／達志影像、翻攝自朝中社）

▲金正恩近來減重成效顯著，穿西裝時可以看得見脖子、衣領也不再顯得緊繃。（圖／達志影像）

不過經過近2周時間的沉澱，金正恩收拾好情緒，接受政治局委任召開主持勞動黨第8屆第4次全員會議，在會議進行的第2天（28日），他似乎是「減肥有成」，從他穿上白色襯衫、深黑色條紋系列西裝外套，同時搭配銀色領帶的照片中可以發現，金正恩的喉結、後方側面頸部似乎呈現出與襯衫之間的明顯距離，甚至可容納伸進一根手指頭。

報導分析，過去金正恩在穿上一般外衣、或西裝襯衫時，頸部的地方總是呈現緊繃的狀態，下巴的肥肉甚至會遮擋住襯衫衣領周圍或後方，儘管可以放寬頸部衣領的尺寸，讓外表顯得更加寬鬆，但金正恩卻未選擇如此；而金正恩之所以「穿衣顯瘦」、可以看得見脖子，也可能與相片拍攝角度有關。

其實，南韓國家情報院就曾經於今年10月對外證實，金正恩的體重從原本的140公斤減重20公斤，且沒有健康上的疑慮。北韓官媒《朝鮮中央電視》就曾於今年6月的報導中訪問民眾，民眾哭著表示，「看到敬愛的金正恩同志變得更加憔悴，人民的心就更痛！」

▲金正恩減重有成！從左至右，可觀察去年10月、今年9月、今年12月金正恩衣領與脖圍的變化。（圖／達志影像）

而從金正恩10月同樣穿上白色襯衫、搭配黑色西裝外套出席勞動黨創黨紀念日與國防發展博覽會的相片中可以看出，2個多月前的金正恩的頸部幾乎貼緊襯衫，下巴與脖子上的肉也擋住衣領。

另外，根據北韓官媒《朝中社》，金正恩在會議的第2天撥出近1天的時間談論到農村發展與轉型的問題，而農村問題的議題核心在於北韓如何克服長久以來的糧荒。

據悉，今年北韓糧食收成469萬噸，雖比起去年的440萬噸還要增加7%，不過與每年糧食需求量的550萬噸相比仍有一大段距離，而受到全球新冠疫情影響，平壤當局不敢貿然重啟朝中邊境貿易，導致民生經濟凋敝，當局甚至向居民釋出軍糧米「2號米」應急。

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