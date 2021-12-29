喪屍松鼠闖入小鎮瘋狂嗜咬　「48小時18人見血」居民怕到不敢出門

Bloodthirsty SQUIRREL terrorises town by biting 18 victims in rampage that leaves many too scared to leave their homes https://t.co/c5AmBQKYNg — Daily Mail Online (@MailOnline) December 28, 2021

記者李振慧／綜合報導

英國威爾斯近來出現一隻殘暴的嗜血松鼠，宛如喪屍一樣見人就咬，到小鎮中瘋狂攻擊，48小時內造成18人流血受傷，嚇得居民都躲在家中不敢出門，如今傳出已經被順利捕獲並且撲殺。

這隻松鼠上周突然出現在北威爾斯(North Wales)布克雷(Buckley)，55歲女居民哈里(Jane Harry)表示，她親眼目睹松鼠突然跳到29歲女兒克洛伊(Chloe)身上，瘋狂啃咬脖子和手造成出血，當她試圖救女兒時也被咬傷，「女兒被咬出血來，我很害怕，結果看到松鼠往我這邊跑過來」。

42歲女居民戴維森(Sheree Davidson)的手也被咬傷，她驚恐表示，「這隻松鼠一點都不可愛，看起來非常瘋狂，很神經質，我附近5、6個鄰居都被咬了」。65歲女居民雷諾茲(Corrine Reynolds)在網路上看到多人受傷消息決定挺身而出，設置捕鼠裝置順利補到松鼠，後來交由當地動物保護組織RSPCA處理。

雷諾茲表示，「我要把松鼠從家中帶去給RSPCA時超驚險的，一直很怕牠會逃到戶外，牠超可怕，讓我懷疑牠腦中是不是長了腫瘤」，雖然她平時十分愛護小動物，但為了讓松鼠不再傷人只好這麼做。RSPCA後來回應，由於松鼠攻擊性太強無法野放只能撲殺。

▼小鎮出現喪屍松鼠，造成居民人心惶惶。（圖／示意圖／達志影像）