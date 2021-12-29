　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄羅斯關閉最知名「人權團體」　美國國務卿布林肯批侮辱人權

▲▼美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／路透）

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）譴責俄羅斯最高法院下令關閉國內最知名人權團體。（圖／路透） 

中央社華盛頓/莫斯科29日綜合外電報導

美國國務卿布林肯28日譴責俄羅斯最高法院下令關閉國內最知名人權團體「紀念」（Memorial）的核心架構「紀念國際」，形容俄國此舉是對人權的「侮辱」。

法新社報導，布林肯（Antony Blinken）發表聲明說：「迫害『紀念國際』（Memorial International）與『紀念人權中心』（Memorial Human Rights Center），是對它們崇高使命及各地人權事業的一種侮辱。」

紀念人權中心是「紀念國際」的姊妹機構，也有被迫關閉的風險。

布林肯並提到，俄國最高法院作出裁定前，「一年來俄國獨立公民社會、媒體、民主活動家的空間不斷快速萎縮」。

最高法院28日禁止這個重要組織，堪稱俄國歷史的分水嶺，莫斯科一座法院29日另行審理「紀念人權中心」的案件。

檢方要求法院關閉這座中心，指控它除了違反「外國代理人」（foreign agent）相關法規外，也縱容「恐怖主義和極端主義」。

「紀念」1989年由諾貝爾和平獎得主沙卡洛夫（Andrei Sakharov）等蘇聯異議人士創立，記錄了蘇聯在史達林時期的整肅行徑，也為政治犯和其他邊緣族群的權利奮鬥。

最高法院昨天對「紀念國際」的裁定引發國際譁然，美國、法國和歐洲理事會（Council of Europe）紛紛予以譴責。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►Jo Malone香水打折了！低至1452元快搶

ET快訊
《超偶》男星吃飯手抖！父氣炸懷疑吸毒　他衝醫院驗尿結果出爐
明《華燈》第二季首播！一張圖懂人物超複雜關係
勝王拉麵遭1星負評「態度很差」！老闆霸氣神回　網笑翻：療癒
女星吃魚酥「硬硬的好奇怪」　吐出傻眼：以為牙齒斷
搬家「必知6重點」　一不小心就厄運纏身
正妹炫富「老公豪送132萬現金」　甜笑曬照：沒錢我也嫁

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

富士康「南印度廠」爆員工抗議　遭蘋果列入觀察名單

俄羅斯關閉最知名「人權團體」　美國國務卿布林肯批侮辱人權

「福爾摩沙俱樂部」呼籲歐盟挺立陶宛　趙立堅：違背一中注定失敗

厄瓜多申請加入CPTPP 　盼促進經貿多元發展

女學生逛大賣場「遭拖進男廁性侵」！　噁狼判決出爐掀全網公憤

他海邊玩水到一半　低頭驚見「整根露出」超崩潰！泳褲溶解不見了

南韓總統候選人尹錫悅：韓國人討厭中國　不滿文在寅政府「親中」

駐沖繩美軍爆大規模群聚！　近半數都是Omicron

美FDA：染Omicron快篩結果「不太準確」　偽陰性可能增加

南韓總統大選醜聞連環爆！尹錫悅妻偽造學經歷　謊報擔任副教授

大車司機拍攝駕駛視野曝死角區　見多處遮蔽...誠心呼籲：請遠離

水鹿「遭4流浪狗追趕」直衝民宅　屋主喝斥驅趕！牠嚇到腿軟急逃竄

吳念真悼陳松勇吐「四大福氣、兩虧欠」　看護Yule淚憶「爸爸」：他對我很好...

百年古厝破洞無力修4口擠5坪房　義工打造新屋助少女一家過好年

拖鞋小弟「走溼答答樓梯」大滑倒　換完衣服又摔！動作像複製貼上

《華燈初上》危機篇預告

客開條件「月給20萬+房車」包養　20歲酒店妹秒拒絕：年紀差太多

她住1晚「原價近3萬」超雷溫泉館　枕頭有髒汙...與蜘蛛、蛞蝓齊泡湯

百萬名車國5亂飆鬼切狂逼車！　受害駕駛趕殯儀館：擋白事會衰

被插隊氣瘋怒朝對方吐口水引戰　2人互毆他倒地轉身抄球棒逆轉！

富士康「南印度廠」爆員工抗議　遭蘋果列入觀察名單

俄羅斯關閉最知名「人權團體」　美國國務卿布林肯批侮辱人權

「福爾摩沙俱樂部」呼籲歐盟挺立陶宛　趙立堅：違背一中注定失敗

厄瓜多申請加入CPTPP 　盼促進經貿多元發展

女學生逛大賣場「遭拖進男廁性侵」！　噁狼判決出爐掀全網公憤

他海邊玩水到一半　低頭驚見「整根露出」超崩潰！泳褲溶解不見了

南韓總統候選人尹錫悅：韓國人討厭中國　不滿文在寅政府「親中」

駐沖繩美軍爆大規模群聚！　近半數都是Omicron

美FDA：染Omicron快篩結果「不太準確」　偽陰性可能增加

南韓總統大選醜聞連環爆！尹錫悅妻偽造學經歷　謊報擔任副教授

特斯拉「遊戲功能太強」遭調查　美交通局：怕影響行車安全

正妹YouTuber爆「遭痛毆送醫」！　賭博欠巨債又詐騙…慘況曝光

疫情令NBA快失控？　約基奇：在這一刻努力做到最好

紀言愷拍跳水戲未檢查「直撞泳池底」！　嚇人傷勢曝…吞藥繼續拍

正妹歌手蹲男胯下「詭譎舔藍液體」　下一秒滿臉血穿婚紗超驚悚

西安封城7天「居民快斷糧」！崩潰留言：好想出門買菜

富士康「南印度廠」爆員工抗議　遭蘋果列入觀察名單

解讀經濟學人》周治邦／「疫情通膨主因」與美台通膨分析

《超偶》男星吃飯手抖...父氣炸懷疑吸毒　他衝醫院驗尿結果出爐

2NE1的獎全留在前東家　Dara霸氣討回獎盃：YG，快遞給我！

牙結石上有笑臉出沒！　下一秒全部粉碎爽度100%

國際熱門新聞

人妻太寂寞「求尪納妾」他連娶3個

巨乳妹拍抱騎巨鵰片！3個月後竟遭逮捕

他海邊玩一半　低頭驚見整根露出崩潰

校花AV女優吸毒　手寫信曝光

外媒曝Delmicron變異株現蹤歐美

老公豪送132萬現金...正妹甜笑：沒錢我也嫁

母女3人「共享老公」每晚輪流睡

山羊誕「人面畸形兒」　全身無毛只有2隻腳

美飛機墜毀住宅區！　機上4人全數罹難

泳裝妹拍美照悲劇了　摔坑底「屁股滑出」

日經亞洲爆：中國囤積「全球一半糧食」

孕婦平安夜遭轟8槍頭部中彈　產下腹中雙胞胎身亡

恭喜金正恩終於有脖子！消風20Kg減肥有成

女學生逛大賣場「遭拖進男廁性侵」

更多熱門

相關新聞

他海邊玩一半　低頭驚見整根露出崩潰

他海邊玩一半　低頭驚見整根露出崩潰

美國田納西州居民塞斯（Seth）和親友到海灘遊玩，穿上姊姊達拉（Dara Roberts）送的泳褲後，就衝入海中，未料下水沒多久，他卻發現自己下身赤裸，驚慌失措受困海水裡，過程都被拍攝下來。原來，那是一件整人泳褲，一碰到水就會溶解。

美FDA：染Omicron快篩結果「可能不太準」

美FDA：染Omicron快篩結果「可能不太準」

女力抗俄！烏克蘭擴大戰時徵兵範圍

女力抗俄！烏克蘭擴大戰時徵兵範圍

加州飛機墜毀釀4死　最後「奪命音檔」曝光

加州飛機墜毀釀4死　最後「奪命音檔」曝光

美民主黨前參議員瑞德逝世　享壽82歲

美民主黨前參議員瑞德逝世　享壽82歲

關鍵字：

俄羅斯人權團體布林肯北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

王子、郭雪芙爆熱戀「IG同步發聲」

陳玉珍情路坎坷　自爆9年沒做愛背後原因

鹿希派將離開台灣！　吳宗憲沉痛證實了

直擊《木曜》溫妮當街激吻熊抱！

「同志天菜」主持人爆9年婚變！

直擊王子路邊「激吻撫摸郭雪芙」

溫妮認了交往「億級男友」！

郭雪芙、王子驚爆熱戀！

快訊／吳宗憲來了！給鹿希派大擁抱

陳松勇料到會爭產：爸爸保護妳

蝦皮店到店「取消0元免運」！網見價格笑了：還是賺

激情後2天染3病！這性愛習慣害慘他

WAKUWAKU JAPAN明年4月停播

一線主播搞車震　驚天八卦嚇歪許聖梅

立場新聞宣布停止運作　所有員工已遣散

更多

最夯影音

更多
大車司機拍攝駕駛視野曝死角區　見多處遮蔽...誠心呼籲：請遠離

大車司機拍攝駕駛視野曝死角區　見多處遮蔽...誠心呼籲：請遠離
水鹿「遭4流浪狗追趕」直衝民宅　屋主喝斥驅趕！牠嚇到腿軟急逃竄

水鹿「遭4流浪狗追趕」直衝民宅　屋主喝斥驅趕！牠嚇到腿軟急逃竄

吳念真悼陳松勇吐「四大福氣、兩虧欠」　看護Yule淚憶「爸爸」：他對我很好...

吳念真悼陳松勇吐「四大福氣、兩虧欠」　看護Yule淚憶「爸爸」：他對我很好...

百年古厝破洞無力修4口擠5坪房　義工打造新屋助少女一家過好年

百年古厝破洞無力修4口擠5坪房　義工打造新屋助少女一家過好年

拖鞋小弟「走溼答答樓梯」大滑倒　換完衣服又摔！動作像複製貼上

拖鞋小弟「走溼答答樓梯」大滑倒　換完衣服又摔！動作像複製貼上

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面