他海邊玩水到一半　低頭驚見「整根露出」超崩潰！泳褲溶解不見了

記者吳美依／綜合報導

美國田納西州居民塞斯（Seth）和親友到海灘遊玩，穿上姊姊達拉（Dara Roberts）送的泳褲後，就衝入海中，未料下水沒多久，他卻發現自己下身赤裸，驚慌失措受困海水裡，過程都被拍攝下來。原來，那是一件整人泳褲，一碰到水就會溶解。

影片中，塞斯在水深及腰潛水區玩拋接球，過了好一陣子，才發現泳褲不見了。他用手遮住私處，驚慌求助，「我的泳褲破了，而且超大洞」，看到姊姊一邊嘲笑一邊拍攝，著急大喊，「別再拍我了啦，我是認真的！我全身都光溜溜的！」

儘管親友全都笑得東倒西歪，塞斯卻臉色凝重地站在原地，不願移動，並且請求旁人幫忙拿一件新的泳褲。由於影片沒有拍攝到最後，因此不清楚他最終是否被迫裸體上岸。

▲塞斯被騙穿上可溶解的泳褲，事前毫不知情。（圖／翻攝TikTok@dararobertss）

達拉在TikTok分享這段影片時透露，她謊稱自己在二手慈善商店裡買到這件新泳褲，「我們還沒有告訴他真相。塞斯，如果你看到這個，我很抱歉」，影片至今累計超過2800萬次觀看。



儘管如此，網友們似乎覺得一點也不好笑，紛紛抨擊達拉太過分了，批評此舉簡直羞辱又造成創傷，「如果在你家後院泳池，和兄弟姊妹這樣玩，的確很有趣。但在公共場合就不是這麼一回事了。」、「與其說是有趣，不如說是尷尬。他聽起來真的很不爽。」還有幾人指出，如果性別對調，旁人可能會群情激憤，甚至報警處理。

對此，達拉不甘示弱地分享第二部影片回擊網友，她自拍對嘴唱著歌手SZA的歌曲《我恨你》，並且在影片中寫道，「致那些太敏感的TikTok用戶。」

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