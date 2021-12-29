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女力抗俄！烏克蘭擴大「戰時徵兵範圍」　當地婦女真實反應曝光

▲▼烏克蘭女兵。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭女兵。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

俄羅斯在烏克蘭邊境集結重兵，與基輔及北約國家關係緊張。有鑑於威脅迫在眉睫，烏克蘭最新修法，擴大戰時徵兵範圍，要求更多職業類別的18至60歲女性提交兵役登記，以利在發生重大戰爭時，接受徵召並且投入廣泛軍務。幾位近期成為後備軍力的女性也受訪表達正向評價。

軍事新聞網站military.com報導，烏克蘭今年稍早已經立法，要求特定職業女性登記兵役，17日再度修法擴大徵兵範圍，如今記者、獸醫、音樂家、圖書館員及心理學家等職業女性都被列入。但是，有小孩的婦女、全職學生及研究生享有豁免權。

根據最新法規，20至40歲女性能以普通軍人身分服役，20至50歲者能以軍官身分服役。烏克蘭國防部尚未透露登記的最後期限，但預計未來幾周公布更多細節。

46歲經濟學家巴爾蘇克（Natalka Barsuk）現居基輔，她如今也被列入徵兵制名單，「考慮到俄羅斯持續的侵略性，我認為，女性服兵役是最合乎邏輯的措施。」31歲志願軍醫比萊卡（Liudmyla Bileka）表示，「女性開始被列入考慮是一件好事。我的態度蠻樂觀的，我2014年自願登記了，唯一的問題是這些女性的教育及培訓。」

▲▼俄羅斯軍隊在西部邊境及克里米亞多地重兵集結。（圖／路透）

▲12月初的空拍照片顯示，俄羅斯軍隊在西部邊境及克里米亞多地重兵集結。（圖／路透）

國會議員烏斯蒂諾娃（Oleksandra Ustinova）解釋，「這不像男性到了一定年齡必須加入的義務役，而是戰時徵兵制。」她表示，雖然該國努力引入私人軍事服務，但考慮到超過12.2萬名俄軍駐紮邊境，「盡可能教育更多人學習持武、準備好服役……似乎是合理、及時且明智的決定。此舉也向莫斯科傳遞一個強烈信號，那就是烏克蘭準備好反抗了。」

1993年以來，烏克蘭一直都有女性軍人或民兵，2014年戰爭後，她們更在正規部隊裡扮演關鍵角色，作為步兵、醫護或狙擊手，在前線戰鬥或以平民志願者的身分協助後勤，包括採購及運送重要物資及設備。2018年，烏克蘭軍方正式開放女性在特種部隊服役，擔任裝甲車槍手、步兵指揮官及狙擊手等等。

根據2020年數據，烏克蘭部隊有超過3.1萬女性，占整體軍力15.6%，到了2021年3月，此數字已經上升至22.5%，其中超過900名女性擔任指揮官級職位，包括109名排長和12名連長。

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