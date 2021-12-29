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5000→3000元！消防員防疫獎勵金縮水　徐巧芯批：柯文哲言而無信

▲▼徐巧芯「防疫獎金遭苛扣，柯市長言而無信」記者會。（圖／記者袁茵攝）

▲徐巧芯「防疫獎金遭苛扣，柯市長言而無信」記者會。（圖／記者袁茵攝，下同）

記者袁茵／台北報導

從新冠肺炎疫情至今，台北市消防局原本針對載送新冠肺炎確診者，給予每案5000元獎勵金，但國民黨台北市議員徐巧芯29日踢爆，自5月本土疫情大爆發後，獎金停止發放，甚至調降獎金為3000元，引發基層消防不滿，質疑台北市長柯文哲言而無信。

台北市議員徐巧芯、消防員工作權益促進會29日上午在台北市議會召開「防疫獎金遭苛扣，柯市長言而無信」記者會。消防員工作權益促進會理事長楊適瑋提及，北市消防局2020年訂出防疫獎金，只要載到確診陽性病人，就給予5000元獎勵金，如果是疑似病患則發放3000元。

楊適瑋表示，可是今年5月爆發本土疫情後，因為相關人員忙於執行案件，所以沒想過獎金問題，直至年底才發現，消防局一直沒有發放獎金；有基層反應之後，才得知消防局改用中央方案，無論載送對象有無確診，最多僅發放3000元獎金。

▲▼徐巧芯「防疫獎金遭苛扣，柯市長言而無信」記者會。（圖／記者袁茵攝）

楊適瑋認為，北市府此舉讓出勤同仁有不好的感受，畢竟疫情艱困期間，同仁仍冒險照樣出勤，但直到年底才發現獎金有落差，從「每案」5000元改成「每趟」3000元，少了至少167萬元獎金，且消防局將防疫獎金規則修改，也沒有納入基層意見討論，導致現在發現獎金短少、想要爭取也困難。

徐巧芯指出，台北市副市長黃珊珊曾公開宣布，要從災害準備金撥發2779萬元作為第一線人員防疫勤務補給，之後也追加抗疫、振興等20億元預算，台北市政府並不是沒有錢，議會也都贊同照顧前線防疫人員，但北市府最終承諾給基層前線的獎勵金卻跳票，是很離譜的事情。

對此，北市消防局回應，去年編列救護獎勵金預算630萬元，用於發放一般救護案件尚且不足，因此挪用人事費、第一預備金為防疫獎金可動支經費來源；但5月起疫情急遽升溫、防疫勤務暴增，光半個月的救護獎金就達到700萬元，超過一整年所需，所以才暫停發放。

消防局提及，後來中央獲悉地方消防機關支應防疫獎金財源困難，編列特別預算1億126萬2000元，而北市也配合中央於10月公布「單趟」載送核發3000元獎金，且同案不得重複申請，因此市府無法另補差額，也有清楚對內說明。

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