LIVE／疫苗地圖今上線「接種資訊一次查」　陳時中最新說明

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新冠疫苗第三劑追加劑全面開打，但民眾現階段需求量不高，疫苗預約平台暫停使用，全面恢復至醫療院所接種，而指揮中心推出疫苗地圖「新冠疫苗防治一網通」預計今天上線；另我國空手道團自哈薩克返國，已有13人染疫、當中7人確認為Omicron，個案是否增加、基因定序狀況，預期指揮官陳時中將於記者會上說明。

第三劑追加劑全面開打，陳時中日前說，現階段需求量不高，疫苗預約平台暫時停止，比照流感疫苗施打，恢復到醫療院所接種，待進入第三劑接種高峰，需要平台調配時會再啟動。

指揮中心也規劃地圖完整資訊於今日上線，不過截至上午10點為止，網站僅能查詢AZ疫苗供應狀況，其它廠牌資料有待補充。

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至於空手道代表團狀況，指揮中心昨指出，該團為22人前往哈薩克進行空手道競賽，返國都在集中檢疫所完成14天檢疫，到目前為止已經有13人染疫，而且當中有7人已經確認感染Omicron變異株。

染疫13人當中，大部分完整接種2劑新冠疫苗，僅有2人只打了1劑，而該團11月出國比賽時國內尚未開放第三劑接種；相關檢討有提出提供代表團選手第三劑疫苗間隔縮短相關事宜，莊人祥昨表示，會提ACIP專家委員會討論。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

