17.7萬台人在陸接種疫苗　BNT全年累計到貨1333萬劑

▲首批客製化標籤BNT疫苗55萬劑終於抵達台灣。（圖／翻攝自臉書／郭台銘）

記者任以芳、魏有德／北京－台北 連線報導

大陸國台辦今（29）日公布2020年新冠疫情發生以來兩岸醫療衛生應急通報相關資訊，此外，自大陸普打疫苗後，台灣在陸民眾至2021年12月15日止，共計17.7萬人接種疫苗，累計次數達35萬次。截至目前，BNT（復必泰）疫苗已實現共計14批次到貨約1240萬劑，再加上12月底將抵台的93萬劑，年度合計運抵台灣共1333萬劑。

▲大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）

國台辦發言人馬曉光指出，自2020年1月3日至今，通過兩岸醫藥衛生合作協議聯繫渠道向台灣疾控部門通報大陸疫情資訊累計達324次，分享新冠肺炎防治技術資料16次55份，「同意台灣地區衛生專家參加世界衛生組織技術性會議20餘次。」

馬曉光表示，台灣新一輪新冠疫情爆發後，我們多次表示願意盡最大努力幫助廣大台灣同胞應對疫情，積極推動向島內民眾提供疫苗，「包括向台灣同胞提供被世衛組織認可的大陸疫苗，支持上海復星醫藥集團參與研發並獨家代理的BNT疫苗服務於台灣民眾，上海、江蘇有關民間機構也表示願意向台灣同胞捐贈一批疫苗，積極考慮向島內派出疫情防控專家、分享抗疫經驗並提供防疫咨詢等。」

馬曉光強調，民進黨當局出於謀取政治私利，不但對大陸的善意視而不見，甚至惡意污蔑大陸疫苗，粗暴阻斷大陸疫苗入島提供台灣同胞使用，「經多方努力，上海復星醫藥集團供應台灣地區的第一批復必泰疫苗於今年9月順利抵台，9月22日，復必泰疫苗在台正式開始接種。」