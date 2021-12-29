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埔榮打造友善職場工作環境獲雙料認證　增設職業傷病門診助企業

▲台中榮總埔里分院成為南投首家獲職場安全暨衛生管理系統雙認證的地區醫院。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲台中榮總埔里分院成為南投首家獲職場安全暨衛生管理系統雙認證的地區醫院（下同）。（圖／台中榮總埔里分院提供）

記者高堂堯／南投報導

台中榮總埔里分院繼2017年，成為全南投首家通過「TOSHMS & OHSAS 18001」職業安全衛生管理系統標準驗證之地區醫院，日前再次通過國際驗證機構SGS的「CNS 45001：2018 & ISO 45001：2018職業安全衛生管理系統雙驗證」，進一步躍升為全縣唯一獲雙料認證的友善職場醫療工作環境。

台灣檢驗科技股份有限公司總監謝禎濤於12月28日赴埔榮授予SGS證書，由院長徐慰慈代表接受。

▲台中榮總埔里分院成為南投首家獲職場安全、衛生管理系統雙認證的地區醫院。（圖／台中榮總埔里分院提供）

徐慰慈表示，近年因長照需求大增，在長照大樓落成、照服員自聘後，員工數量大幅增加，有鑑於員工健康是醫院最重要資產，因此自2020年底導入新版職業安全衛生管理系統，並藉由第三方國際驗證機構實地訪查，展現打造「零災害」、「零事故」的工作環境為目標之決心，期盼工作者能在「幸福友善、健康職場、安全文化」的環境中工作。

徐慰慈說，尤其在疫情期間，醫護人員的職場安全更加重要，才能持續提供病人最好的醫療服務及維持最佳的醫療品質。

此外，院方指出，一直希望藉由提供臨場服務，協助大埔里地區中小企業創造職場健康促進氛圍，善盡企業社會責任、營造安全文化，更於今年增設職業醫學科門診並加入職業傷病診治網絡醫院，嘉惠員工及大埔里地區的民眾相關職業傷病的預防諮詢及後續治療。

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