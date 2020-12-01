頒發電影片映演業自主衛生管理認證　黃偉哲溫馨提醒落實口罩、距離、勤洗手

▲台南市長黃偉哲頒獎給予依規定落實放映場所衛生維護工作，並通過衛生局稽查與評選機制認證的優良電影放映業者，並提醒防疫的重要。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

影城做好自主衛生管理，大家安心享受防疫新生活，台南市長黃偉哲1日上午出席「電影片映演業自主衛生管理認證頒獎典禮」，頒獎給予依規定落實放映場所衛生維護工作，並通過衛生局稽查與評選機制認證的優良電影放映業者，感謝提供民眾安全健康消費觀影品質。

台南市長黃偉哲表示，相較國外嚴峻的新冠肺炎疫情，台灣的防疫工作相對做得很好，而且人們也大都願意配合政府政策依照規定戴上口罩，才得以維持一定程度的正常生活，包含休閒娛樂，像是出門看電影，他很感謝今日獲頒認證表揚的電影放映業者做好營業場所的衛生管理，守住防疫的底線，讓民眾可以安心出門看電影。

黃偉哲以在台南拍攝取景，而且大賣的國片《孤味》為例，他說防疫的「孤味」就是戴口罩、保持社交距離以及勤洗手，只要大家專心一意做好「防疫孤味」，自然就還是能享受外出用餐、逛街購物、進戲院看電影等等的生活娛樂，在政府購買的COVID-19疫苗引進之前，不論是影城、餐廳、百貨公司等密閉營業場所，希望民眾能積極配合政府政策戴好口罩，讓防疫生活可以維持正常運作。

台南市衛生局表示，「電影片映演業自主衛生管理認證活動」由衛生局稽查人員及外聘委員以兩階段方式進行評選，內容包含從業人員個人衛生、營業場所影廳與廁所清潔維護、病媒防治以及其它自主衛生管理情形等，總計有10家業者通過認證，優級8家、良級2家，由黃偉哲市長親自公開表揚並頒發獎牌乙座，期許獲獎業者能保持良好營業衛生，持續提供民眾安全健康的消費觀影品質。

在台南，無論是現代新潮科技感十足的電影院或是富有歷史文化意義的老戲院，均屬「台南市營業衛生管理自治條例」的適用範圍，業者應依規定落實放映場所衛生維護工作，影廳衛生品質的好壞，肯定是消費者重要的參考指標。



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