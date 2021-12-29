錢莊借150萬千萬宅被騙過戶　一家7口被轟出門枕頭奶瓶丟街邊

▲黎姓夫婦一家七口有家歸不得。（圖／民眾提供）

記者高堂堯／南投報導

南投黎姓夫婦因生意失敗欠債，前年找上余姓、籃姓男子協助，雙方簽約議定借款150萬元並將房子過戶做擔保，並按月支付借款利息，並負擔原房貸；未料沒過幾個月，余、籃2人竟以「未繳租金」為由要求還屋，今年更向法院聲請強制執行，一家7口日前在凜冽冬風中被趕出住了近20年的家，黎姓夫婦痛批遭地下錢莊詐騙、遭「合法搶房」，已向2男提告討屋。

黎姓夫妻透過親屬向媒體投訴，2年前因生意失敗、先向友人商借得150萬元周轉，爾後友人因手頭緊、請求他們儘速還款，他們不得已經介紹與竹山鎮一家專事土地買賣的事務所聯繫，該事務所的余姓、籃姓2位男子與夫婦倆表示可以借款，但須將其南投市透天厝住屋過戶給他們作為擔保，以確定會還款。

黎姓夫婦當時因急著還錢，便答應對方要求，雙方於是在2019年7月簽訂協議，約定余、籃2人出借150萬元以支付黎姓夫婦欠款，且房屋過戶後，銀行貸款仍由黎姓夫婦負擔，並按月支付借款利息；余、籃2人還以「不能有閒雜人等入住」為由，要求黎姓夫婦簽下租屋合約、雙方還到南投地方法院公證有租屋事實。

▲黎姓夫婦控訴遭地下錢莊詐騙簽下的協議書。（圖／民眾提供）

未料時至去年2月，黎姓夫婦突然接到余、籃2人的存證信函，要求他們繳清過去幾個月的「租金」，否則將收回房子，今年4月又接獲對方存證信函，表示要終止「租約」，要求他們儘速搬走，夫婦倆才驚覺對方是設局想搶走他們價值上千萬的住屋，並回寄存證信函，主張雙方並沒有承租的事實，他們也都依約繳付銀行貸款和借款利息。

但余、籃2人仍進一步向南投地方法院聲請強制執行，14日當天由法院執行事務官帶同警方、籃姓男子和搬家公司前往黎宅，要求1家7口離開屋內、隨即將所有傢私、細軟全數打包，搬到屋外，黎家人抱著年紀尚幼的孩子蹲坐在家門前卻歸不得，神情茫然不知所措，也哭訴遭詐騙簽下假文件；執行官則回應房子確已過戶、雙方也到法院公證租約存在，時限已屆只能依法執行。

▲▼南投地院執行官會同警方、搬家公司人員前往黎宅打包。（圖／民眾提供）

黎姓夫婦親屬痛批，對方分明是地下錢莊，欺負他們不懂法律、以過戶擔保和承租等藉口一步步將房子搶走，已向南投地檢署提告詐欺，而過戶並非買賣行為，另一名處理過戶事宜的鍾姓代書竟以8百萬元買賣價格做實價登錄，因此也向他提告使公務員登載不實罪；他們在向法院求助，要求停止強制執行，依法卻得先繳1/3地房屋價金、約266萬元作為擔保，根本拿不出來。

▲籃姓男子（左）與搬家公司人員將黎宅內物件打包運出。（圖／民眾提供）

針對黎姓一家人指控，籃姓男子則向媒體否認經營地下錢莊，強調收屋過程一切合法，且過戶後約500萬房貸債務都轉到他們名下、房屋稅和地價稅也是他們負責，但黎姓夫婦卻未依約繳納租金、拖延還款，若有誠意想買回房子還是可以來談，也尊重他們提告的權利，一切是非交由司法定奪。

南投地方法院指出，雙方最初於法院進行房屋租約公證時，公證書即寫明「應逕受強制執行」，因此債權人籃姓男子具狀聲請強制執行乃屬合法，並查無應停止強制執行的事由，經履勘後擇期進行點交程序，一切合法。