提昇女性工作安全　萬美玲提案修正勞基法夜間工作規範

▲立委萬美玲提案修正勞基法第49條，以保障女性工作權益與安全。(圖／立委萬美玲辦公室提供，下同)

政治中心／台北報導

針對大法官日前作出釋字第807號解釋，認定勞基法第49條第1項規定限制女性夜間工作違反憲法第7條保障性別平等意旨，宣告該法條失效。國民黨立委萬美玲表示認同大法官保障女性夜間工作權益之精神，但更擔憂女性夜間工作的保護條款也隨之失效，因此將提案修正「勞動基準法第四十九條」，以建立更友善女性的工作環境。

萬美玲指出，勞動基準法第49條第一項失效後，雇主可以光明正大的聘僱女性勞工於夜間工作，不避再擔憂會有違法受罰的問題，雇主應給予女性夜間工作的保護條款也一併失效，若雇主不再需要提供女性勞工必要之安全衛生設施，再加上女性勞工的薪資較男性勞工低，如此一來，雇主恐會傾向剝削薪資較低的女性勞工，選擇讓女性勞工而非男性勞工於夜間工作，藉此來降低人力成本支出。

▲國民黨立委萬美玲。

萬美玲指出，近五年來，台灣每年平均發生10529件性侵案件，若雇主可不再提供交通工具或安排宿舍，讓女性勞工獨自於夜間通勤，女性勞工的安全性令人十分擔憂，她強調雖然女性並非弱者，但卻往往是性侵害案件的被害者，女性夜間工作的安全性不可被忽視 。

萬美玲說明，原先勞動基準法第49條也規定雇主不得要求懷孕及哺乳期間的女性勞工在夜間工作，她的修正條文中也將保留這個精神，確保女性在懷孕或照顧嬰兒期間，可拒絕夜間上班，以確保在少子化下，媽媽及小孩都可有更友善的工作及照顧環境。

萬美玲最後表示，尊重大法官基於保障女性工作權的釋憲結果，但當務之急是要確保女性夜間工作環境的安全，因此，她將於今(22)日提案修正「勞動基準法第四十九條」，明定雇主要求女性於夜間工作時必須遵守之規定，女性於懷孕或哺乳期間或因其他健康等正當理由，不能在晚間十點至翌晨六點之間工作者，雇主不得強制其工作，藉此落實保障女性工作權，並提供女性勞工更友善的就業環境。