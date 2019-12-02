中華醫大校園餐飲店　9家通過餐飲衛生管理優良評核

▲中華醫事科技大學校園餐飲店有9家獲台南市政府評列餐飲衛生管理優良，師生飲食安全有保障。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2019年度台南市餐飲衛生管理分級評核出爐，中華醫事科技大學校園餐飲店，有9家入列獲得優良及低碳餐廳評核通過，其中有3家獲評優級店、6家獲評良級店，師生飲食安全有保障。

中華醫大表示，華醫饗棧校園餐飲店共有11個櫃位，今年有9家櫃位參與台南市政府暨衛生局舉辦的衛生優良店評核，全數獲得優級及良級考評通過，表現亮眼，師生的飲食安全也更有保障。

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位於學生宿舍地下一樓的華醫饗棧校園餐飲店一共有11家餐飲業者進駐設立櫃位，販售各式餐飲提供師生的飲食需要，為做好安全把關，學務處衛保組特別籌組膳食衛生督導委員會，指導各櫃位建立正確的餐飲衛生觀念，並不定時對校園各家飲食櫃位進行衛生查核督導。今年更在食品營養系黃湞鈺教授的指導下，報名參加臺南市政府暨衛生局舉辦的餐飲衛生管理分級評核，有9家餐飲櫃位參與，評選結果，共有台南幫（調飲）、鮮豆屋、中華鍋燒等3家獲評為優級店，良級店則有千香漢堡、天香炒飯、大禾捲壽司、八方雲集、麥叔叔麵食、樂琪自助餐等6家。

獲評為優級與良級的店家在烹調作業場所、員工個人衛生、用餐場所、儲存環境品質、食物製程、食品器具容器、清潔及消毒機具的妥善保管等各個項目，均需符合衛生標準，且具有自主衛生管理及品質維護能力。中華醫大校園餐廳有9家餐飲櫃位參與評核，全部獲評通過為衛生優與良的店家，並獲市府頒發餐飲衛生優良認證、低碳餐廳認證，令校方相當振奮，也讓師生的飲食安全更加有保障。

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