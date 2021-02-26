嘉義縣打造職場安全場域　「達和環保」安衛家族成軍

▲達和環保安衛家族成立職業安全記者會，縣長翁章梁試穿安全護具。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義縣政府重視職場安全，積極改善勞工職場環境，「達和環保」安衛家族25日舉行成立記者會，成為縣內第5個安衛家族，往降低勞工就業環境職災發生率目標努力。為強化縣政府對於勞工朋友的重視與決心，縣長翁章梁和勞動部職業安全衛生署長鄒子廉更在記者會中簽署安全衛生公約。

勞工暨青年發展處指出，嘉義縣目前有5個安衛家族，分別是106年嘉酒安衛家族、107年天珩機械安衛家族、108年慈濟安衛家族、109年羅門哈斯安衛家族，以及今天成立的達和環保安衛家族，家族成員涵蓋金屬、化工、食品、鋼鐵業等，未來也會持續成立不同領域家族，落實「職業安全、由嘉作起」政策。



安衛家族核心企業扮演指導、督促並作為家族中模範標準角色，透過職安署南區中心協助，由專家學者臨廠輔導改善工作環境，保護產業鏈中的每一位工作者勞動權益，也安排集合訓練，強化工安觀念及相互協助功能，達到永續經營、建構安全職場和降低職業災害發生的共同願景，為勞工朋友打造「安穩的工作」、「安心的職場」及「安全的勞動環境」。





勞工暨青年發展處長陳奕翰指出，勞青處與核心企業同心合作，共同改善中小企業職場安全衛生，透過家族成員相互協助，提升成員間緊密關係，有效降低職災，勞青處也會安排集合訓練，強化勞安觀念及提升自主管理能力。

會口並邀請歷年來的家族成員展示工作環境改善成果，以及展示最新安全防護器具，以及VR(虛擬實境)高空作業場景，強化勞工建立安全認知及改善不安全行為。



翁章梁和多位民代也在廠商協助下，戴上VR，實際操作用來訓練職場安全的虛擬實境高空作業場景SOP規範，並穿上吊掛救援裝備，以及防止吸入有毒氣體的安全防護衣，體驗各式作業環境下的操作工具。



翁章梁表示，要成立一個家族很不容易，需要20家事業單位具備相同目標，提升職安能量，以經驗分享與互助合作模式精神，透過共同組織平台彼此交流安全衛生改善經驗。



翁章梁說，高溫、高壓或高空的作業環境，都是非常危險的工作場域，做好安衛，勞動安全才有保障，未來仍將成立第6、第7個安衛家族，希望勞資雙方都能一起為安衛工作努力。

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