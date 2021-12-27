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彩虹愛家《狗狗天堂》音樂劇　尊重生命提倡優質陪伴關係

▲彩虹愛家《狗狗天堂》音樂劇 尊重生命提倡優質陪伴關係。（圖／彩虹愛家生命教育協會提供）

▲彩虹愛家《狗狗天堂》音樂劇，尊重生命提倡優質陪伴關係。（圖／彩虹愛家生命教育協會提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

彩虹愛家生命教育協會2021年度音樂劇大戲《狗狗天堂》，以「流浪動物」作為第一人稱視角表達狗狗內心的真實想法，間接帶出「珍愛生命、愛護動物、不要棄養」的美善價值，而藉劇中毛小孩與主人的互動歷程，也進一步引導觀眾探討「愛」所帶來的改變，並鼓勵孩子勇敢的自我反省、學習改變，讓其了解父母的愛是無條件的，不會因為犯錯就不愛他們。

台灣生育率持續下降，養毛小孩的人卻是日益增加。根據內政部資料，累計至今年前11月出生數為13萬9693人，較去年同期減少8009人；而寵物登記管理資訊網統計則顯示，全台貓、狗新增認養登記數量同區間已來到20.7萬隻，毛小孩大幅超車人類小孩6.8萬名。今天不論是育兒還是養寵物，這些寶貝都是我們的家人，因此如何陪伴、經營彼此間的關係？儼然成為一大課題。

▲彩虹愛家《狗狗天堂》音樂劇 尊重生命提倡優質陪伴關係。（圖／彩虹愛家生命教育協會提供）

▲劇中主人向毛小孩述說自己尋找了牠多年，對牠的愛不因為牠當初的犯錯而減少半分，重逢過程令人動容。

彩虹愛家秘書長陳進隆指出，《狗狗天堂》音樂劇不單是在講毛小孩，當中以動物喻子，也是希望家長或孩子的主要照顧者觀劇後能洞察自己的「親子關係」，在其心中種下愛與接納的種子，於往後日子裡不論面對兒還是寵，都能更加重視家庭，給予家人們關心陪伴、愛屋及烏細心呵護。

《狗狗天堂》音樂劇全台演出已於12月正式開跑，19日來到新北耶誕城與大家共度聖誕，在年末之際透過戲劇溫暖大家的心！近期雖然天氣寒冷，但各地志工團隊仍熱情滿滿，許多彩虹爸爸、彩虹媽媽不辭辛勞跑遍各地鄉里社區、學校、育幼院、醫院、長照中心等，一天連演好幾場，只為把愛、勇氣與祝福傳遞到更多家庭的心中，給孩子一份滋養心靈的禮物。目前全台場次已逼近600場，更多相關資訊皆可至《Drama劇團》臉書及YouTube頻道了解。

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