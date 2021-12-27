▲新北金山國小附幼「狂歡聖誕節」，親子體能同樂笑聲High翻天。（圖／新北市金山國小提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山國小附幼結合學校附設的金包里公共親子中心25日在金山國小風雨操場慶祝一年一度的聖誕節，學校辦理大型親子運動與遊戲「狂歡聖誕節」活動，吸引金山區超過55對的親子一起參與，大人小孩一起闖關玩遊戲，全場笑聲洋溢，一起歡樂度過難忘的聖誕節。

聖誕節除了發糖果、報佳音，你還想到要怎麼玩呢？今年金山國小附幼「狂歡聖誕節」特別邀請金山區長廖武輝蒞臨與親子一起同樂，首先由區長帶領大家以增進親子情誼的「超級大龍球」熱身活動開場，展現區長與市民、爸媽與寶貝們齊心協力、心連心。

▲每一個孩子都開心的完成各項闖關遊戲、拿到聖誕禮物。

在緊湊的親子競賽過程中，全場大人小孩都摩拳擦掌的期待出發，不管是笑聲與疊杯聲交融的「疊杯跨欄」合作疊出超大聖誕樹，或是「蜘蛛網拔河賽」，以及親子溜溜布「麋鹿拉聖誕小公公」、聖誕送禮物活動等，一系列創意好玩的親子運動及遊戲，都讓全場充滿歡笑聲。

就讀金山國小附幼的小修說，好喜歡跟爸爸媽媽一起玩遊戲的感覺，推超級大龍球戲好刺激，我們推得又快又好！小皓也說：今天跟爸爸一起當蜘蛛人拔河好好玩，好酷的拔河繩竟然有六條，與爸爸一起用力拔河的感覺真好。

▲金山國小校長顏顯權化身聖誕老公公送禮物。

小瑜媽媽說，小瑜念書前就參加學校舉辦的聖誕活動至今，活動多元精彩讓爸媽也都好投入，每年不同的活動讓我們全家感情更親密，謝謝學校每年都用盡心思考規劃這麼好玩且有意義的活動，今年疫情緩和，本來擔心今年會不會因疫情沒辦理聖誕節活動，今天能如期辦理而且遊戲一年比一年好玩，能跟孩子一起玩遊戲，真得感覺很幸福。

金山國小附幼主任李淑珍表示，學校從103年起已連續8年精心策劃大型的聖誕親子活動，每年聖誕節會針對幼兒園當年課程主題，策畫與學習相關的闖關、藝術、音樂、運動等不同領域的活動，希望讓親子活動與節慶、學習向度緊密連結，感謝社區居民一同來參與聖誕親子遊戲，讓社區居民與幼兒園有更多的認識與互動，也傳遞幸福家庭的教育理念與金山國小附幼認真辦學的精神。

▲雪球大戰，五彩雪球滿天飛，親子玩得樂開懷。

▲親子一起玩「麋鹿拉聖誕小公公」溜溜布，讓全場充滿歡笑聲。

▲全場大人小孩都摩拳擦掌的期待出發，不管是笑聲與歡笑聲與疊杯聲交融的「疊杯跨欄」。

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