　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新北金山國小附幼「狂歡聖誕節」　親子體能同樂笑聲High翻天

▲新北金山國小附幼「狂歡聖誕節」 親子體能同樂笑聲High翻天。（圖／新北市金山國小提供）

▲新北金山國小附幼「狂歡聖誕節」，親子體能同樂笑聲High翻天。（圖／新北市金山國小提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山國小附幼結合學校附設的金包里公共親子中心25日在金山國小風雨操場慶祝一年一度的聖誕節，學校辦理大型親子運動與遊戲「狂歡聖誕節」活動，吸引金山區超過55對的親子一起參與，大人小孩一起闖關玩遊戲，全場笑聲洋溢，一起歡樂度過難忘的聖誕節。

聖誕節除了發糖果、報佳音，你還想到要怎麼玩呢？今年金山國小附幼「狂歡聖誕節」特別邀請金山區長廖武輝蒞臨與親子一起同樂，首先由區長帶領大家以增進親子情誼的「超級大龍球」熱身活動開場，展現區長與市民、爸媽與寶貝們齊心協力、心連心。

▲新北金山國小附幼「狂歡聖誕節」 親子體能同樂笑聲High翻天。（圖／新北市金山國小提供）

▲每一個孩子都開心的完成各項闖關遊戲、拿到聖誕禮物。

在緊湊的親子競賽過程中，全場大人小孩都摩拳擦掌的期待出發，不管是笑聲與疊杯聲交融的「疊杯跨欄」合作疊出超大聖誕樹，或是「蜘蛛網拔河賽」，以及親子溜溜布「麋鹿拉聖誕小公公」、聖誕送禮物活動等，一系列創意好玩的親子運動及遊戲，都讓全場充滿歡笑聲。

就讀金山國小附幼的小修說，好喜歡跟爸爸媽媽一起玩遊戲的感覺，推超級大龍球戲好刺激，我們推得又快又好！小皓也說：今天跟爸爸一起當蜘蛛人拔河好好玩，好酷的拔河繩竟然有六條，與爸爸一起用力拔河的感覺真好。

▲新北金山國小附幼「狂歡聖誕節」 親子體能同樂笑聲High翻天。（圖／新北市金山國小提供）

▲金山國小校長顏顯權化身聖誕老公公送禮物。

小瑜媽媽說，小瑜念書前就參加學校舉辦的聖誕活動至今，活動多元精彩讓爸媽也都好投入，每年不同的活動讓我們全家感情更親密，謝謝學校每年都用盡心思考規劃這麼好玩且有意義的活動，今年疫情緩和，本來擔心今年會不會因疫情沒辦理聖誕節活動，今天能如期辦理而且遊戲一年比一年好玩，能跟孩子一起玩遊戲，真得感覺很幸福。

金山國小附幼主任李淑珍表示，學校從103年起已連續8年精心策劃大型的聖誕親子活動，每年聖誕節會針對幼兒園當年課程主題，策畫與學習相關的闖關、藝術、音樂、運動等不同領域的活動，希望讓親子活動與節慶、學習向度緊密連結，感謝社區居民一同來參與聖誕親子遊戲，讓社區居民與幼兒園有更多的認識與互動，也傳遞幸福家庭的教育理念與金山國小附幼認真辦學的精神。

▲新北金山國小附幼「狂歡聖誕節」 親子體能同樂笑聲High翻天。（圖／新北市金山國小提供）

▲雪球大戰，五彩雪球滿天飛，親子玩得樂開懷。

▲新北金山國小附幼「狂歡聖誕節」 親子體能同樂笑聲High翻天。（圖／新北市金山國小提供）

▲親子一起玩「麋鹿拉聖誕小公公」溜溜布，讓全場充滿歡笑聲。

▲新北金山國小附幼「狂歡聖誕節」 親子體能同樂笑聲High翻天。（圖／新北市金山國小提供）

▲全場大人小孩都摩拳擦掌的期待出發，不管是笑聲與歡笑聲與疊杯聲交融的「疊杯跨欄」。

【更多新聞】

友人爭風吃醋撂人相挺　少年狂毆打對方「蛋蛋」裂傷1cm

聖誕夜不平靜！員工旅遊男喝茫大鬧基隆最高樓　驚動10警壓制

黑布遮窗自建溫室種186株大麻　落網唬爛「自己要用的」

運冰塊貨車倒車撞漁船　左後輪胎卡船身懸空超驚險

警追出16年無名女屍檢體一比對就中　神探許耀彬嘆「真的顯靈了」

ET快訊
大樓新保全「是21歲年輕人」　網見月薪全懂了
五月天開唱惹怒住戶！　高雄人見「1現象」嗆爆五迷
快訊／醉撞1家4口！害二寶媽慘死　酒駕男遭聲押禁見
快訊／林智堅宣布棄選大新竹市長：希望竹竹合併
吳宗憲約談鹿希派譙髒話　「觸犯家規」發片驚喜變調
男缺錢花　逼D乳女友去酒店上班＋賣淫
酒駕男擊殺一名母親！蔡英文沉寂1天發文…網湧進砲轟

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

靈鷲山勸募400條愛心棉被　送街友及弱勢家庭暖身又暖心

五月天開唱惹怒住戶！高雄人見「1現象」爆嗆五迷：學校沒教禮貌？

新北市圖攜手建築師公會　跨界合作推動城市新美學

快訊／林智堅宣布棄選「竹竹併」大新竹市長：讓朝野停止政治操作

男狂追劇突心肌梗塞！　曝瀕死經驗「朝著遠方亮點一直走…」

新北金山國小附幼「狂歡聖誕節」　親子體能同樂笑聲High翻天

新北美感科技雙語動起來　三和國小混齡跨域快樂學英語

2021高山茶都・嘉義聖誕節盛大開幕　即起9天展期至明年1／2

體驗美麗鄉土關懷海洋環境　調查班第58期自行車參訪見學

泰北當志工看見生命韌性　新住民女兒錄取台大醫學系

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

迪麗熱巴被催婚..妙回「我怎會沒人要？」　跟楊洋「沙漠之吻」真相：都在吃土XD

炎亞綸《木曜4》當嘉賓一開口就落拍　「我要重來」直接走下台：不要攔我！

又闖禍！鹿希派聖誕「吸大麻」遭逮捕　稱「不知是大麻」吳宗憲痛心：愚蠢！

失控婦持拖鞋「隨機攻擊學生妹」　跟進火鍋店大鬧！店長霸氣護人

鹿希派凌晨「夜店外吸大麻」被逮　10萬交保！雙手合十不發一語離開

名車國道用生命狂硬切下交流道 超車失敗夾兩大車中間場面驚險

出血14天就醫...驚見「肝臟有胚胎」　醫師看超音波傻眼：從來沒看過

徐若瑄「被道歉」仰頭落淚！　 陷網路霸凌後遺症…最新發文鼻酸了

靈鷲山勸募400條愛心棉被　送街友及弱勢家庭暖身又暖心

五月天開唱惹怒住戶！高雄人見「1現象」爆嗆五迷：學校沒教禮貌？

新北市圖攜手建築師公會　跨界合作推動城市新美學

快訊／林智堅宣布棄選「竹竹併」大新竹市長：讓朝野停止政治操作

男狂追劇突心肌梗塞！　曝瀕死經驗「朝著遠方亮點一直走…」

新北金山國小附幼「狂歡聖誕節」　親子體能同樂笑聲High翻天

新北美感科技雙語動起來　三和國小混齡跨域快樂學英語

2021高山茶都・嘉義聖誕節盛大開幕　即起9天展期至明年1／2

體驗美麗鄉土關懷海洋環境　調查班第58期自行車參訪見學

泰北當志工看見生命韌性　新住民女兒錄取台大醫學系

「最強女高中生」猛轟28分9助攻　陽明張聿嵐斷淡商20連勝

36F宅男女神成「出租女友」！學生妹、黑寡婦造型性感現身

耶誕夜抓酒駕！　北市舉辦酒駕大執法10天「3天已抓32件」

靈鷲山勸募400條愛心棉被　送街友及弱勢家庭暖身又暖心

台北101跨年倒數有亮點！　中信兄弟「吉祥物」登上120秒動畫

理科太太家中驚見「大咖男星」！　喝酒驗情商…他下秒表情崩壞

王淨《月老》表情包超失控！柯震東「痛哭破音」崩潰學《力王》

五月天開唱惹怒住戶！高雄人見「1現象」爆嗆五迷：學校沒教禮貌？

「探索夢號」完成實兵演練　元旦可順利啟航迎曙光

新北市圖攜手建築師公會　跨界合作推動城市新美學

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

地方熱門新聞

快訊／彰化工廠惡火　超濃黑煙直竄天際

即／林智堅宣布棄選大新竹市長：停止政治操作

台南市安南區牌樓組件掉落妨害交通

五月天高雄開唱！住戶見1現象爆嗆五迷

嘉明湖降雪　天使眼淚更加美麗

「臉蛋天才」車銀優來了！

提前發銭好過年　公教人員月退、年終1月入賬

移工酒醉持刀刺殺對方身亡判11年

熟男狂追劇突心肌梗塞　曝瀕死經驗

2022莿桐花海區總面積達50公頃　「莿桐大院」造景超吸睛

民眾上山等雪　太平山下雪再等等

餐飲法規即將上路台南市91間列管

清華大學「半導體研究學院」揭牌

「光耀新北跨河煙火」　跨年好去處

更多熱門

相關新聞

新北美感科技雙語　三和國小混齡跨域學英語

新北美感科技雙語　三和國小混齡跨域學英語

新北市金山區三和國小24日舉辦「聖誕英語派」，活動主軸以新北市教育發展核心：「科技」、「雙語」、「美感」及學校「混齡教學」特色進行跨領域的教學設計，從全校到各班的聖誕美感節慶及燈飾佈置，城鄉教育品質無差異，奠基新北市未來公民的核心素養。

快訊／新北+1足跡遍佈板南線　侯友宜公布採檢結果

快訊／新北+1足跡遍佈板南線　侯友宜公布採檢結果

「超商物流車」擦撞隧道口　駕駛被送醫救治

「超商物流車」擦撞隧道口　駕駛被送醫救治

新北毛寶貝幸福耶誕趴登場　侯友宜：尊重生命愛護動物

新北毛寶貝幸福耶誕趴登場　侯友宜：尊重生命愛護動物

新北跨域結合產官學合作　淡大走入茶園帶動石門創生

新北跨域結合產官學合作　淡大走入茶園帶動石門創生

關鍵字：

新北金山國小附幼

讀者迴響

熱門新聞

B群「早上or睡前吃」最有效？專家解答　讓網友驚呆了

福原愛不倫…親媽震怒拒同住「挺江宏傑」

5萬元匯錯戶頭急了　解法曝光

蔡哥台上告白泱泱「這樣我們就適合了」

作詞人之妻上育兒網外遇　小王開視訊電愛DY

果粉必學！iPhone使用1年「電池健康度100%」4方式曝光

「無照牙醫」收3.4萬替人裝假牙！

她夢到「七爺八爺」嚇醒　隔天問爸才知原因

遭酒駕男撞死！雙寶媽臉書曬一家4口幸福照

BMW酒駕撞一家4人　母亡女兒重傷

即／陳其邁座車遭擦撞　駕駛酒測值0.59遭送辦

綜藝天王星二代家教大比拼！

《全明星》李芷婷親回應「很少去練習」

A型人少吃肉！「血型減肥法」大公開

鹿希派等不到10萬交保！

更多

最夯影音

更多
北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭
北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

迪麗熱巴被催婚..妙回「我怎會沒人要？」　跟楊洋「沙漠之吻」真相：都在吃土XD

迪麗熱巴被催婚..妙回「我怎會沒人要？」　跟楊洋「沙漠之吻」真相：都在吃土XD

炎亞綸《木曜4》當嘉賓一開口就落拍　「我要重來」直接走下台：不要攔我！

炎亞綸《木曜4》當嘉賓一開口就落拍　「我要重來」直接走下台：不要攔我！

又闖禍！鹿希派聖誕「吸大麻」遭逮捕　稱「不知是大麻」吳宗憲痛心：愚蠢！

又闖禍！鹿希派聖誕「吸大麻」遭逮捕　稱「不知是大麻」吳宗憲痛心：愚蠢！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面