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新北美感科技雙語動起來　三和國小混齡跨域快樂學英語

▲新北美感科技雙語動起來 三和國小混齡跨域快樂學英語。（圖／新北市三和國小提供）

▲新北美感科技雙語動起來，三和國小混齡跨域快樂學英語。（圖／新北市三和國小提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區三和國小24日舉辦「聖誕英語派」，活動主軸以新北市教育發展核心：「科技」、「雙語」、「美感」及學校「混齡教學」特色進行跨領域的教學設計，從全校到各班的聖誕美感節慶及燈飾佈置，城鄉教育品質無差異，奠基新北市未來公民的核心素養。

三和國小聖誕英語派由中午的師生全英語點餐開始活動的序曲，今年在防疫的考量下，改由高年級學生以點餐外送的方式進行，高年級孩子推著裝滿自己手做美味套餐的餐車來到各班門口，由幼兒園、中、低年級的孩子及老師們到門口以英語點餐。

▲新北美感科技雙語動起來 三和國小混齡跨域快樂學英語。（圖／新北市三和國小提供）

▲三和國小導入Cool English（酷英）平台及新北市生活英語佳句互動式電子書。

高年級的孩子是Clerk，要以「May I help you？」、「How about fruit？ Orange or apple？」及「Here you are」來跟點餐者Students以「Yes, please. I want A/B set.」、「Orange / Apple, thank you.」相互對話完成點餐及取餐，在真實的生活情境中應用並精熟日常英語生活對話。

下午則由英語專任教師蔡育真老師與教師夥伴們一起為孩子準備了8個闖關學習挑戰，各關主題分別為「Speak Up」、「English Learning Passport」、「I Love ABCs」、「Animal Sounds」、「5 2 i 8」、「Missing Word」、「Mouse in House」及「I Can Do It」，闖關學習內容不僅和孩子平時學習的英語字母、單字、生活片語及句型緊扣。

▲新北美感科技雙語動起來 三和國小混齡跨域快樂學英語。（圖／新北市三和國小提供）

▲讓孩子在遊戲闖關的過程中自然說出英語。

蔡育真老師也特別導入Cool English（酷英）平台及新北市生活英語佳句互動式電子書，讓孩子應用平板電腦及觸控螢幕動手、動口、動腦、動眼及動耳學英語，特別的是，一起闖關的孩子們是全校一到六年級混齡分組的三和小家族，所以在闖關的過程中，不僅看到孩子們聚精會神地應用平板聽、說、讀、做克服各關難題，也看到了三和孩子們不分年級相互協助的真摯情感，無疑，是非常深刻的跨域學習，也是學校最美的課堂風景。

蔡育真表示，以「生活英語動起來」的理念為孩子平日的英語學習設計了「三和英語學習護照」，另外在課堂引導孩子應用平板電腦進入「Cool English（酷英）平台」及透過觸控螢幕使用「新北市生活英語佳句互動式電子書」，讓資訊科技融入英語教學，此外也希望讓孩子在遊戲闖關的過程中自然說出英語，認讀使用英語，持續激勵孩子學習英語的熱情與動機。

▲新北美感科技雙語動起來 三和國小混齡跨域快樂學英語。（圖／新北市三和國小提供）

▲課堂引導孩子應用平板電腦進入「Cool English（酷英）平台」。

一年級高珮宇說，學校特別不一樣，中午吃飯要用英語點餐，還好我在英語課已經練習好幾次了，所以成功用英語點到我的套餐及水果，學長姐的英語也好標準，身邊聽到的都是英語，好像來到國外，好神奇喔。

四年級賴品穎說，雖然每一年都有英語關關，但是每年的題目、遊戲方式以及家族同學都不一樣，還是讓我很期待，我覺得最有趣的關卡是「Missing Word」，老師把我們學過的句子做成填空測驗，當題目出現在螢幕時，我們要趕快討論，然後告訴低年級的學弟妹移動螢幕上的答案卡完成語句，最後還要一起念出來，實在是好刺激，一個句型大概一起念了至少有6次以上，比平常上課念的還多。

▲新北美感科技雙語動起來 三和國小混齡跨域快樂學英語。（圖／新北市三和國小提供）

▲孩子中午吃飯要用英語點餐。

三和國小校長陳紹賓表示，雙語、科技及美感是新北市教育的發展核心，已經前瞻性的為新北市孩子的公民素養確立了明確的方向，因此三和團隊在規劃孩子的學習活動時，均會將這3個核心要素適當融入，今天的聖誕英語派系列活動就是一個跨域課程的實踐。

陳紹賓說，結合學校多年實施混齡教學的特色，讓孩子在真實的情境中，快樂學習及應用雙語，智慧使用及體驗科技，互動感受人文及節慶環境美學，三和國小雖然位於偏鄉，但在教學團隊及家長門對孩子們的用心付出下，城鄉教育品質沒有差異，一起努力邁向2030新北雙語城。

▲新北美感科技雙語動起來 三和國小混齡跨域快樂學英語。（圖／新北市三和國小提供）

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