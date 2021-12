▲新北美感科技雙語動起來,三和國小混齡跨域快樂學英語。(圖/新北市三和國小提供,下同)

記者郭世賢/新北報導

新北市金山區三和國小24日舉辦「聖誕英語派」,活動主軸以新北市教育發展核心:「科技」、「雙語」、「美感」及學校「混齡教學」特色進行跨領域的教學設計,從全校到各班的聖誕美感節慶及燈飾佈置,城鄉教育品質無差異,奠基新北市未來公民的核心素養。

三和國小聖誕英語派由中午的師生全英語點餐開始活動的序曲,今年在防疫的考量下,改由高年級學生以點餐外送的方式進行,高年級孩子推著裝滿自己手做美味套餐的餐車來到各班門口,由幼兒園、中、低年級的孩子及老師們到門口以英語點餐。

▲三和國小導入Cool English(酷英)平台及新北市生活英語佳句互動式電子書。



高年級的孩子是Clerk,要以「May I help you?」、「How about fruit? Orange or apple?」及「Here you are」來跟點餐者Students以「Yes, please. I want A/B set.」、「Orange / Apple, thank you.」相互對話完成點餐及取餐,在真實的生活情境中應用並精熟日常英語生活對話。

下午則由英語專任教師蔡育真老師與教師夥伴們一起為孩子準備了8個闖關學習挑戰,各關主題分別為「Speak Up」、「English Learning Passport」、「I Love ABCs」、「Animal Sounds」、「5 2 i 8」、「Missing Word」、「Mouse in House」及「I Can Do It」,闖關學習內容不僅和孩子平時學習的英語字母、單字、生活片語及句型緊扣。

▲讓孩子在遊戲闖關的過程中自然說出英語。

蔡育真老師也特別導入Cool English(酷英)平台及新北市生活英語佳句互動式電子書,讓孩子應用平板電腦及觸控螢幕動手、動口、動腦、動眼及動耳學英語,特別的是,一起闖關的孩子們是全校一到六年級混齡分組的三和小家族,所以在闖關的過程中,不僅看到孩子們聚精會神地應用平板聽、說、讀、做克服各關難題,也看到了三和孩子們不分年級相互協助的真摯情感,無疑,是非常深刻的跨域學習,也是學校最美的課堂風景。



蔡育真表示,以「生活英語動起來」的理念為孩子平日的英語學習設計了「三和英語學習護照」,另外在課堂引導孩子應用平板電腦進入「Cool English(酷英)平台」及透過觸控螢幕使用「新北市生活英語佳句互動式電子書」,讓資訊科技融入英語教學,此外也希望讓孩子在遊戲闖關的過程中自然說出英語,認讀使用英語,持續激勵孩子學習英語的熱情與動機。

▲課堂引導孩子應用平板電腦進入「Cool English(酷英)平台」。

一年級高珮宇說,學校特別不一樣,中午吃飯要用英語點餐,還好我在英語課已經練習好幾次了,所以成功用英語點到我的套餐及水果,學長姐的英語也好標準,身邊聽到的都是英語,好像來到國外,好神奇喔。

四年級賴品穎說,雖然每一年都有英語關關,但是每年的題目、遊戲方式以及家族同學都不一樣,還是讓我很期待,我覺得最有趣的關卡是「Missing Word」,老師把我們學過的句子做成填空測驗,當題目出現在螢幕時,我們要趕快討論,然後告訴低年級的學弟妹移動螢幕上的答案卡完成語句,最後還要一起念出來,實在是好刺激,一個句型大概一起念了至少有6次以上,比平常上課念的還多。

▲孩子中午吃飯要用英語點餐。

三和國小校長陳紹賓表示,雙語、科技及美感是新北市教育的發展核心,已經前瞻性的為新北市孩子的公民素養確立了明確的方向,因此三和團隊在規劃孩子的學習活動時,均會將這3個核心要素適當融入,今天的聖誕英語派系列活動就是一個跨域課程的實踐。

陳紹賓說,結合學校多年實施混齡教學的特色,讓孩子在真實的情境中,快樂學習及應用雙語,智慧使用及體驗科技,互動感受人文及節慶環境美學,三和國小雖然位於偏鄉,但在教學團隊及家長門對孩子們的用心付出下,城鄉教育品質沒有差異,一起努力邁向2030新北雙語城。

【更多新聞】

友人爭風吃醋撂人相挺 少年狂毆打對方「蛋蛋」裂傷1cm

聖誕夜不平靜!員工旅遊男喝茫大鬧基隆最高樓 驚動10警壓制

黑布遮窗自建溫室種186株大麻 落網唬爛「自己要用的」

運冰塊貨車倒車撞漁船 左後輪胎卡船身懸空超驚險

警追出16年無名女屍檢體一比對就中 神探許耀彬嘆「真的顯靈了」