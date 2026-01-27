　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳佩琪自爆半夜摔到雙腿瘀青　柯文哲腳鐐充電線害的

▲柯文哲、陳佩琪。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲、陳佩琪。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

前民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪近日經常在社群平台分享生活，26日她則發文表示，電子腳鐐除了羞辱柯文哲到夠本外，還引起皮膚嚴重過敏反應，柯文哲是皮膚過敏到冬天連指紋都會不見的人，為此還去派出所換了人臉辨識，自己則是每每在黑暗中被腳鐐的充電線絆倒，常摔到雙腿到處瘀青一片片的，反正，看了搜索票，就知道司法當真是把柯文哲當賤人賤狗賤命在看待，隨便玩玩都覺得爽。

陳佩琪發文表示，先生柯文哲出來後，現在每天晚上快要八點鐘，自己就開始緊張不安起來，特別是他不在身邊的時候。

陳佩琪表示，柯文哲是有設鬧鐘啦，但有時跟人談話，或太專注而沒注意到要回覆監控中心，記得柯文哲剛出來時沒手機，有次晚上跑去跟黃國昌主席開會，八點到了，怕柯文哲忘了，自己只好很沒禮貌地一通電話打去正在開會的黃國昌那裡。

陳佩琪說，監控中心一向都很盡責，柯文哲一去中南部、車子一靠近海邊就馬上來電關切，自己之所以會變得這麼神經質，是想說哪天忘了回，又會馬上被抓回去關了，反正，看了搜索票，就知道司法當真是把柯文哲當賤人賤狗賤命在看待， 隨便玩玩都覺得爽。

陳佩琪透露，那個電子腳鐐除了羞辱柯文哲到夠本外，還引起皮膚嚴重過敏反應，柯文哲是皮膚過敏到冬天連指紋都會不見的人，為此還去派出所換了人臉辨識，自己則是每每在黑暗中被腳鐐的充電線絆倒，常摔到雙腿到處瘀青一片片的。

▼柯文哲電子腳鐐。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼柯文哲 電子腳鐐。（圖／記者屠惠剛攝）

更多新聞
助理費除罪修法最快本周三讀　牛煦庭這樣說

助理費除罪修法最快本周三讀　牛煦庭這樣說

國民黨立委陳玉珍針對民代助理費運用提案修法，遭批是要為政治人物司法解套，且對助理更缺保障，國民黨團為此踩煞車暫緩陳玉珍案，由國民黨立委牛煦庭重提修法版本並逕付二讀，最快本週可由朝野協商後闖關三讀。牛煦庭今（27日）表示，現在的討論大體上都在往順利的方向，接下來幾天會確認並排入協商，相信協商時會有很好的結果。他強調，任何一分一毛錢都不會進到立委的口袋裡，單純是要幫助理增加待遇。

白軍購條例衝擊防衛作戰　國防部罕0730開記者會認「窒礙難行」

白軍購條例衝擊防衛作戰　國防部罕0730開記者會認「窒礙難行」

林楚茵：歐洲議會籲建構非紅供應鏈　民眾黨版軍購條例卻替中共開後門

林楚茵：歐洲議會籲建構非紅供應鏈　民眾黨版軍購條例卻替中共開後門

民眾黨版軍購條例未限制紅色供應鏈　一線軍官震驚：這是認真的嗎？

民眾黨版軍購條例未限制紅色供應鏈　一線軍官震驚：這是認真的嗎？

2026新北藍白合？　黃國昌直言不急

2026新北藍白合？　黃國昌直言不急

關鍵字：

陳佩琪柯文哲電子腳鐐充電線民眾黨

讀者迴響

