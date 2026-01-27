陳佩琪自爆半夜摔到雙腿瘀青　柯文哲腳鐐充電線害的

▲柯文哲、陳佩琪。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

前民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪近日經常在社群平台分享生活，26日她則發文表示，電子腳鐐除了羞辱柯文哲到夠本外，還引起皮膚嚴重過敏反應，柯文哲是皮膚過敏到冬天連指紋都會不見的人，為此還去派出所換了人臉辨識，自己則是每每在黑暗中被腳鐐的充電線絆倒，常摔到雙腿到處瘀青一片片的，反正，看了搜索票，就知道司法當真是把柯文哲當賤人賤狗賤命在看待，隨便玩玩都覺得爽。

陳佩琪發文表示，先生柯文哲出來後，現在每天晚上快要八點鐘，自己就開始緊張不安起來，特別是他不在身邊的時候。

陳佩琪表示，柯文哲是有設鬧鐘啦，但有時跟人談話，或太專注而沒注意到要回覆監控中心，記得柯文哲剛出來時沒手機，有次晚上跑去跟黃國昌主席開會，八點到了，怕柯文哲忘了，自己只好很沒禮貌地一通電話打去正在開會的黃國昌那裡。

陳佩琪說，監控中心一向都很盡責，柯文哲一去中南部、車子一靠近海邊就馬上來電關切，自己之所以會變得這麼神經質，是想說哪天忘了回，又會馬上被抓回去關了，反正，看了搜索票，就知道司法當真是把柯文哲當賤人賤狗賤命在看待， 隨便玩玩都覺得爽。

陳佩琪透露，那個電子腳鐐除了羞辱柯文哲到夠本外，還引起皮膚嚴重過敏反應，柯文哲是皮膚過敏到冬天連指紋都會不見的人，為此還去派出所換了人臉辨識，自己則是每每在黑暗中被腳鐐的充電線絆倒，常摔到雙腿到處瘀青一片片的。

▼柯文哲電子腳鐐。（圖／記者屠惠剛攝）