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新北市圖攜手建築師公會　跨界合作推動城市新美學

▲跨界合作！新北市圖攜手建築師公會 推動城市新美學。（圖／新北市立圖書館提供）

▲新北市圖攜手建築師公會，跨界合作推動城市新美學。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

休閒峇里島風、浪漫地中海風、靜謐的日式禪風、慵懶隨興的復古美式風、清新北歐風、鄉村南法風、典雅英倫風，新北市立圖書館總館繼首創以融合美學概念與異國風情的「世界之窗悅讀角」，讓圖書館成為民眾的閱讀美感空間，引領風潮後，進一步與新北市建築師公會合作，共同推動城市新美學，希望將美感教育的種子帶入每個人的生活之中。

12月27日是建築師節，新北市立圖書館特別與新北市建築師公會攜手合作，推動城市新美學，並簽署合作備忘錄，希望帶市民朋友用不同的角度欣賞新北這個城市。合作備忘錄由新北市立圖書館王錦華館長與新北市建築師公會崔懋森理事長代表簽署，包括汪俊男副理事長等30餘位理監事暨建築師均到場見證。

▲跨界合作！新北市圖攜手建築師公會 推動城市新美學。（圖／新北市立圖書館提供）

▲合作備忘錄由新北市立圖書館王錦華館長（右）與新北市建築師公會崔懋森理事長（左）代表簽署。

新北市建築師公會同時捐贈1975年迄今，共計550本的「建築師雜誌」套書，以及城市空間美學、建築專業等相關書籍，給新北市立圖書館典藏，免費提供民眾閱讀，未來雙方更將從閱讀活動、講座、展覽等各個面向展開合作，從圖書館出發，豐富城市的文化風景，打造讓民眾有感的生活新美學。

新北市立圖書館王錦華館長表示，20世紀著名的芬蘭裔美國建築師和設計師埃羅．沙里寧有句名言「建築就像一本打開的書，從中你能看到一座城市的抱負。」配合新北市推動城市新美學，圖書館除了結合在地特色文化，在各區打造別具風格的閱讀空間，為加強一般市民的美學教育，發掘自己的城市之美，更進一步與新北市建築師公會合作。

▲跨界合作！新北市圖攜手建築師公會 推動城市新美學。（圖／新北市立圖書館提供）

▲新北市建築師公會捐贈550本「建築師雜誌」套書，以及城市空間美學、建築專業等相關書。

王錦華說，希望將建築的美學概念，延伸至日常生活中，透過專業的角度，和民眾分享建築美學趨勢，進而轉變成屬於民眾的、生活的美學經驗，提升城市美感。尤其今年適逢建築師節50周年，讓整體活動更具深度連結，也更有意義與價值。.

新北市立圖書館與新北市建築師公會合作推出的「城市美學」創意活動，首先推出的「城市美學講座」，首場2022年1月15日特別邀請到臺灣文化資產保存界的先行者李乾朗教授，分享「新北建築溯源」，將帶大家從史前、荷西、明清、至日治時期開始，認識新北建築的前世今生。

▲跨界合作！新北市圖攜手建築師公會 推動城市新美學。（圖／新北市立圖書館提供）

▲12月27日是建築師節，新北市立圖書館特別與新北市建築師公會攜手合作，推動城市新美學。

疫情扭轉世界生活模式，也帶給大家對生活、對「家」的重新想像，3月19日林貴榮建築師將和大家分享「後疫時代的快樂居住觀」；5月14日林祺錦建築師則分享「看得懂的建築表情」；後續並將有一系列城市美學相關展覽與活動，詳細活動資訊請至「新北市立圖書館」網站查詢，洽詢電話：02-2953-7868分機8005。

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