快訊／新北+1足跡遍佈板南線　侯友宜公布採檢結果

▲新北11/26新增一例足跡曝光。圖／新北市政府提供）

記者徐政璿／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨（26日）公布國內新增1本土病例，新北衛生局證實此案位於板橋，並公布公共場所足跡圖，大部分集中於板南線，也曾搭234、264、307號公車。新北市長侯友宜今（27日）受訪指出，「周遭的所有人都已經在昨天快速驗完，都是陰性所以已經不具傳染力，目前也沒有進到社區，所以大家安心。」

新北衛生局昨說明，案17026為一名男性男，33多歲，無業，近期無國外旅遊史，未接種疫苗，因母親安排住院手術，12/25進行陪病採檢，PCR結果為陽性，CT值34.1。12/26二採結果PCR為陰性，血清抗體結果為陽性，代表為感染舊案，感染源釐清中。

對此，侯友宜也表示，面臨Omicron來勢洶洶，這才是最重要的這一役，所以全國的民眾對防疫絕對不可以掉以輕心，所以這個部分我們還是再三提醒，我們會全力備戰，那新北市目前是安全的，但是我們還是不能掉以輕心。

侯友宜指出，他不斷地呼籲，包括防疫車輛，包括整個專案精準疫調、篩檢量，「其實我們都已經準備很久了，我們希望不要用到，我們希望能夠守住國門，阻絕在境外才是最佳的方式」。



