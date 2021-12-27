變態男裸下體闖入家中　夫目睹老婆「被壓在床上」開槍把他爆頭

Pa. State Police continue to investigate a home invasion that took place in the 900 block of Green Spring Road in Berwick Township, Adams County that left one man dead and a woman in critical conditionhttps://t.co/5j8mGhseVd — abc27 News (@abc27News) December 22, 2021

記者李振慧／綜合報導

美國賓夕法尼亞州一對夫妻在家時，下半身赤裸的54歲男子謝弗(Steven Shaffer)突然闖入家中，還把妻子壓在床上攻擊，男子為了救妻立即拿槍，最後成功把惡徒爆頭，目前妻子仍因為重傷在醫院搶救中。

當地警方表示，謝弗22日中午全身只穿了一件T恤，下半身赤裸闖入這對70多歲夫妻位於貝威克鎮(Berwick Township)家中，丈夫要妻子趕緊去房間拿槍時，卻被謝弗強行壓在床上暴打。

男屋主見狀立即上前拿槍，幸好他及時在妻子喪命前，連開多槍將謝弗制伏。鄰居透露，事件發生前他們看到謝弗在街上四處閒晃，沒想到後來擅自侵入民宅。警方目前仍在調查謝弗為何闖入這對夫妻家中，據了解，他並不認識這對夫妻。

▼男從惡徒手中救回被攻擊的妻子。（圖／示意圖／達志影像）