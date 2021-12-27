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放棄SpaceX高薪！台裔工程師改賣機器披薩　全自動製作45秒就出爐

記者葉睿涵／編譯

曾在知名太空公司SpaceX工作的台籍工程師班森（Benson Tsai），最近放棄了令人稱羨的高薪工作，與2名同事在洛杉磯開設了一家全自動化披薩店，打算在明年開始轉行賣起「機器披薩」。

據《商業內幕》報導，班森過去曾在首富馬斯克（Elon Musk）的太空公司SpaceX工作5年，負責為火箭和衛星設計先進的電池系統。2019年5月，班森毅然放棄高薪工作，與同事藍格尼（Brian Langone）和瓦哈維桑（James Wahawisan）一同創業，開設「恆星披薩」 （Stellar Pizza）公司，用高科技烘烤披薩。

▲▼Stellar Pizza。（圖／翻攝自YouTube／The Gemini Kitchen）

▲班森打造了一台全自動化披薩製作機。（圖／翻攝自YouTube／The Gemini Kitchen）

班森從SpaceX挖角了23名優秀員工，攜手打造一台可安裝在行動餐車上的全自動化披薩製作機，讓機器在短短5分鐘內，完成製作、烘烤、淋醬的過程，做出一個完美的披薩。如果工作人員能夠事先準備好披薩餅皮所需的麵團，那機器只需要45秒就能讓披薩出爐，整個過程快速又衛生，而且價格也十分便宜。

「恆星披薩」指出，他們目前已做好準備，有能力為顧客提供義大利辣味香腸、至尊披薩等基本口味，但顧客也可以在APP上自選配料和口味，要求機器人為他們客制化披薩。「恆星披薩」預計，他們的「機器人披薩」將於2022年春天在洛杉磯街頭問世。

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